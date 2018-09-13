«Анна Каренина» в парке Чёрное Озеро 

9 сентября исполнилось 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В честь этого события в парке Чёрное Озеро организовали живое чтение романа «Анна Каренина».
Мероприятие организовала команда иммерсивного спектакля по мотивам романа, премьера которого намечена на октябрь. Спектакль, режиссёром которого выступает Диана Сафарова, представит глубокое видение произведения Толстого. Постановка планируется в здании старого загса — выбор необычного места позволит создать необходимую атмосферу для наилучшего отображения событий, происходящих в XIX веке.
В чтении романа приняли участие известные артисты Елена Калаганова, Идель Киямов, Ришат Ахмадуллин, а также другие интересные люди города — Елена Чеснокова и Радмила Хакова. Каждому чтецу отводилось по пять минут на прочнение отрывка от лица одного из персонажей. После прочтение артисты поделились своими мыслями и впечатлениями с публикой.