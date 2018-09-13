Шэннен Доэрти поддержала ремейк «Зачарованных»

Грядущий ремейк «Зачарованных», который в эфире CW стартует в октябре, задолго до премьеры вызвал шквал негатива и критики — как от фанатов оригинального сериала, так и от его звезд. Теперь же Шэннен Доэрти решила поддержать ремейк «Зачарованных».

В интервью Entertainment Tonight Шэннен дала новой версии «Зачарованных» свое благословение:

«Я думаю, это здорово. Мне вообще кажется, что «вторые жизни» — это всегда замечательно, так что я только «за». Я рада видеть, что сериал, который еще тогда был посвящен сильным женщинам, поддерживающим и любящим друг друга, возвращается на экраны сейчас — в эту эпоху, в это важное для нас время», говорит актриса.

Также Шэннен отметила практическую сторону, упомянув, что возрождение «Зачарованных» привело к созданию новых рабочих мест, и призвала поклонников не критиковать ремейк, а дать ему шанс. «Честно, я желаю им всего самого лучшего. И я надеюсь, что все просто дадут им шанс», заключила Доэрти.

Весной этого года очень резко о позиционировании новой версии «Зачарованных» как «феминистской» отозвалась Холли Мэри Комбс . «Я ценю возможности и рабочие места, созданные ремейком „Зачарованных“, — писала актриса. — Но я никогда не пойму, что такого феминистского в создании сериала, который говорит лишь, что актрисы оригинала слишком стары».

Новые «Зачарованные» стартуют в эфире в воскресенье, 14 октября 2018.

попкорнnews