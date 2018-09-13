Культгид: чем заняться с 14 по 16 сентября

ГОРОД

Поэтические чтения. Московский текст

Когда: 15 сентября

Где: Московский музей современного искусства​

Какие образы и воспоминания населяют городское пространство? Какие следы оставляют исчезающие строения? Какие провалы обнаруживаются в памяти города? Актуальны ли сегодня архитектурные утопии прошлого? Как меняется пространство города физически и в поле воображаемого? Насколько город созвучен и соразмерен человеку? Участники чтений постараются ответить на эти вопросы, обратившись к поэзии, которая не хуже урбанистами осмысляет городское пространство и исследует его взаимоотношения с человеком.

Public talk «Просто о сложных вещах. Как перезагрузить свою жизнь»

Когда: 16 сентября

Где: Лекторий «Прямая речь»

Лекторий «Прямая речь» открывает серию public talk встреч, ведущей которых станет Софико Шеварднадзе — телеведущая и независимый журналист, автор важных интервью с известными деятелями культуры. Первым гостей Софико станет антрополог Дэвид Вердези. Он на собственном опыте изучает все то, что мы привыкли видеть в фантастических фильмах: телекинез, левитацию, материализацию объектов. Дэвид учился у тибетских монахов, мексиканских шаманов и индийских йогов, чтобы понять, как использовать свое тело и сознание по максимуму. На встрече с Софико он поделится результатами своих исследований, которые он уже 30 лет проводит с коллегами из Стэнфорда, Корнелла и Массачусетса. Public talk с Софико Шеварднадзе — не единственная громкая пермьера «Прямой речи». Во вторник в ЦДЛ на Большой Никитской встретятся Ксения Собчак Дмитрий Быков , чтобы обсудить документальный фильм «Дело Собчака»: анонс обещает «вечер болезненных вопросов и непростых ответов».

«Секретная улица»

Когда: 15-16 сентября

Где: Vnukovo Outlet Village

Psychodaily описывают себя как «отлетевший канал про жизнь в Москве». Пусть и «отлетевший», но со своим голосом и мнением. В эти выходные ребята организуют день рождение аутлета Vnukovo Outlet Village. Идею вечеринки подсказала тоска по лету. Расстаться с атмосферой вечного праздника невыносимо трудно (сначала FIFA, потом Пикник «Афиши», Signal, выходные на Flow), поэтому в субботу и воскресенье на «Секретной улице» можно будет купить памятные вещицы с самых громких фестивалей этого года, потанцевать под сеты Digidon, Карины Истоминой , Славы Gee, Тимофея Смирнова и Андрея Sams и, конечно, пошопиться к новому сезону.

КИНО

«Бедные люди. Кабаковы»

Когда: с 13 сентября

Фильм журналиста Антона Челноваснят к 85-летию Ильи Кабакова . Вместе с женой и соавтором Эмилией он рассуждает о неофициальном искусстве в СССР и появлении московского концептуализма, о своей эмиграции в Европу и США и о том, как после «30-летнего выставочного голода» (в Советском Союзе Кабаков отказывался публично выставляться) он получил всемирное признание.

«Мы, Маржела»

Когда: 13 и 14 сентября

Где: ЦДК На московскую премьеру фильма в прошедшее воскресенье попасть было крайне сложно. Для всех неуспевших на выходных пройдет еще два показа, однако о билетах советуем позаботиться как можно скорее —«Мы, Маржела» намерен собрать полный зал и во второй, и в третий раз. Это личное кино о преданных работниках Дома и о том, как зарождались революционные идеи, которые сегодня считаются нормой. «Нестандартный» кастинг и необычные локации показов — все это тоже Маржела (а не только лишь tabi boots).

ВЫСТАВКИ

«Нисский. Горизонт»

Когда: с 12 сентября

Где: Институт русского реалистического искусства

Художник, чьё имя гремело в 1950-1960 годах, сегодня снова стал одним из самых популярных советских мастеров. Его работа «Над снегами» была куплена в коллекцию ИРРИ на аукционе Sotheby’s в 2014 году за рекордную сумму. В масштабную ретроспективу вошли картины из 25 музеев, включая Третьяковку и Русский музей в Петербурге, а один из разделов экспозиции посвящен учителям художника: Петру Кончаловскому Николаю Рериху , Александр Дейнеке и Альберу Марке.

Sample. Highlights

Когда: с 12 сентября

Где: Крымский Вал 9с11, арка главного входа

Гостям экспозиции Highlights предлагают познакомиться с работами одиннадцати молодых художников из Англии, Дании, Германии, Франции и России модным сейчас способом: у каждой картины будет собственный QR-код, который перенаправит посетителей на страницу автора на обновленном сайте Sample. Кроме того, основатели онлайн-галереи и аукциона обещают проводить открытые экскурсии на протяжении всего месяца, что будет длиться выставка.

ВЕЧЕРИНКИ

Закрытие летнего сезона в «Стрелке»

Когда: 14 сентября

Шанс усыпать себя блестками и «надеть все лучшее сразу» выпадает москвичам нечасто, но регулярно. Уже завтра в «Стрелке» пройдет ежегодная вечеринка в честь закрытия летнего сезона: организаторы, как обычно, обещают громкий привоз (неаполитанско-берлинская диско-команда Nu Guinea) и заявляют дресс-код, оставляющих простор для фантазии («приходите с цветами»). Открывать и закрывать вечер будут резиденты бара «Стрелка» Саша Гришин (Shiny Boots) и Марк Щедрин.

ТЕАТР

«А зори здесь тихие»

Когда: 14 и 15 сентября

Где: Театр Российской армии