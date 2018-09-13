Крупный опт: 17 лучших сериалов за одну подписку

На ivi вышел культовый сериал «Блудливая Калифорния», который доступен всем, кто купил подписку. А редакция прикинула, сколько еще прекрасного и высокорейтингового добра из каталога нашего онлайн-кинотеатра можно посмотреть вместе с «Californication».

Еще мы прикидывали, где взять столько времени, но расплакались и бросили.

Блудливая Калифорния

Блудливая Калифорния

Популярный писатель Хэнк Муди крепко увяз в творческом и личностном кризисе: за последние пять лет он ничего не написал и разрушил семью, зато подружился с алкоголем, наркотиками и промискуитетом. Умом он понимает, что надо снова начать работать над книгой и помириться с женой, но при этом продолжает творить непотребства, за которые стыдно даже зрителям у экрана. Но Хэнк — очень обаятельная скотина, поэтому перестать смотреть сериал невозможно. В главной роли Дэвид Духовны

Дэдвуд

Дедвуд

Дедвуд — городок на Диком Западе, куда стекается вся бандитская шваль Америки в поисках быстрого обогащения на золотых приисках. Местные обитатели — бандиты, убийцы, пьяницы и шлюхи — не привыкли сдерживаться в своих душевных порывах. Захотел ограбить — ограбил, захотел убить — убил. Закона нет. Причем все повествование основано на реальных историях, происходивших в реальном городе в 1876 году в горах Блэк-Хилс.

Рассказ служанки

Рассказ служанки

Один из самых награждаемых и номинируемых сериалов последних двух сезонов. Антиутопия о мире недалекого будущего, в котором у людей появились серьезные проблемы с рождением детей, а власть захватили религиозные фанатики, чтящие Ветхий завет. Немногие женщины, сохранившие фертильность, назначены «служанками» в семьи властьимущих: их единственная «работа» — вынашивать детей, зачатых во время ритуального изнасилования, их единственное право — чтить бога, «назначившего» им такую «честь».

Миллиарды

Миллиарды

Федеральному прокурору штата Нью-Йорк Чаку Родсу (его играет Пол Джаматти ) хочется головокружительной карьеры. Он уже выстроил свою репутацию и известен как принципиальный борец с мошенниками с Уолл-стрит, но только этого для стремительного роста маловато. Ему нужна громкая победа, и Родс выбирает в качестве мишени миллиардера Бобби Аксельрода (в исполнении Дэмиэна Льюиса).

Молодой Папа

Молодой Папа

Нашумевший сериал, где Джуд Лоу играет италоамериканца Ленни Белардо, избранного папой римским Пием XIII. Он попал на это место случайно — кардиналы заигрались в политику и не предусмотрели такого исхода их сговоров. Но теперь верхам католической церкви придется несладко, потому что молодой Папа — эксцентричный и непредсказуемый самодур.

Хорошая жена

Хорошая жена

Джулианна Маргулис из «Скорой помощи» играет восхитительного адвоката, вынужденного вернуться к практике и заботиться о семье, пока её муж, коррупционер и изменник, сидит в тюрьме.

Хорошая борьба

Хорошая борьба

Спин-офф «Хорошей жены» — тоже юридическая драма о женщинах, карьере и преодолении сложностей, а её рейтинг даже выше, чем у оригинального сериала. В главных ролях Кристин Барански, которая мама Леонарда из «Теория большого взрыва», и Роуз Лесли , которая Игрид из «Игры престолов».

Звездный крейсер Галактика

Звездный крейсер Галактика

История «Звездного крейсера „Галактика“» началась еще в 1978 году и обросла внушительным количеством спин-оффов и продолжений. В 2004 году вышла новая версия оригинального сериала, которая сразу стала популярной и получила высокие зрительские оценки. С ремейками такое нечасто случается. Итак: чудом уцелев после нападения Сайлонов на колонии Кобола, гражданский колониальный флот в сопровождении Звёздного крейсера Галактика летит подальше от мест, где их могут найти вражеские силы…

Мрачный и атмосферный сериал об авантюристе Джеймсе Дилейни, который в 1814 году вернулся в Лондон из небытия, чтобы отомстить за смерть своего отца и бросить вызов могущественной Ост-Индской компании. Авторы идеи — Том Харди и его отец Эдвард, исполнительный продюсер — Ридли Скотт , а главный сценарист — создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Мы ждем второго сезона уже полтора года, но новостей с берегов Темзы нет.

Один из лучших детективных сериалов всех времен и народов. Сотрудница полиции шведского города Мальмё Сага Норен — очень исполнительный, умный и дисциплинированный детектив с особенностями психики. Она не чувствует шуток и сарказма, практически не умеет сопереживать и зациклена на соблюдении правил. В первом сезоне Сага, совместно с детективом из Дании, будет расследовать убийство женщины, найденной ровно посередине моста, соединяющего Мальмё и Копенгаген.

Зовите повитуху

Зовите повитуху

В пятидесятых годах прошлого века, когда в Лондоне все еще находили неразорвавшиеся бомбы, сброшенные на город нацистской Германией, в беднейший Ист-Энд приехала акушерка Дженни Ли , которая поселилась в «Дом Нонната», основанный монахинями. Дженни и другие акушерки бесплатно помогали женщинам района, контролировали их беременность, принимали роды и активно участвовали в жизни Ист-Энда. Сериал был снят по мотивам автобиографической книги Дженнифер Уорт , а позже расширен другими исторически подтвержденными материалами. Пожалуй, это самый добрый сериал всех времен.

Лютер

Лютер

Мрачный сериал об английском детективе, не чурающемся немного преступить закон ради поимки и наказания преступника.

Декстер

Декстер

В глубоком детстве, почти во младенчестве, Декстер пережил психологическую травму, и теперь он — социопатичный сотрудник полиции, специализирующийся на крови и посвящающий свободное время идеальным убийствам. Его приемный отец рано распознал в нем склонность к насилию и смог направить эту темную энергию в нужно русло: Декстер убивает только преступников.

Остаться в живых

Остаться в живых

Сериал о людях, выживших в авиакатастрофе и оказавшихся на загадочном острове, стал настоящим хитом, и, кажется, тогда его видели все. Но его хорошо пересматривать и находить мелочи, которые не заметил на первый и третий раз. Кроме того, выросло новое поколение зрителей, ходившее в годы выхода сериала в детский сад.

Клиника

Клиника

Еще один сериал, который, кажется, видели все. Его идеально пересматривать, когда болеешь, например, и надо просто лежать и ждать, когда иммунитет и таблетки сделают свое дело. Или когда грустно и надо быстро починить настроение.

Отбросы (Плохие)

Отбросы (Плохие)

Пятеро лондонских неблагополучных подростков — Келли, Нейтан, Кертис, Алиша и Саймон — наказаны общественными работами. Они не друзья, их объединяет только труд на благо общества, и в группе постоянно происходят конфликты. Но после странной грозы выясняется, что теперь у них есть суперспособности, раскрывающие их самые глубокие комплексы, которые они хотели бы сохранить в тайне.