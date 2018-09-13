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Подопечным центра соцзащиты Хорошево-Мневников рассказали о жизни и творчестве Льва Толстого
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Подопечным центра соцзащиты Хорошево-Мневников рассказали о жизни и творчестве Льва Толстого 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В филиале «Хорошево-Мневники» ТЦСО «Щукино» сотрудники библиотеки № 225 провели литературное мероприятие «Л. Н. Толстой — книжные премьеры» из цикла литературных встреч «Книжная дегустация».
— Собравшиеся узнали о самых интересных фактах и о малоизвестных страницах биографии Льва Толстого. Познакомиться с его творчеством позволила презентация литературного альбома «Жизнь Льва Николаевича Толстого — книжные премьеры», — рассказали сотрудники библиотеки.
Участники встречи познакомились с новыми книгами, посвященными жизни писателя, увидели галерею его портретов. В заключение прозвучали уникальные сохранившиеся аудиозаписи голоса Льва Толстого. (мо)
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