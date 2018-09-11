Погрязли во лжи: дело Скрипаля развалилось окончательно

Какие еще небылицы придумают британские власти для того, чтобы унизить Россию? Казалось бы, после гречки и флакона с «Новичком», выброшенным агентами ГРУ в людном месте, фантазия обличителей Москвы в деле отравленных Скрипалей иссякнет. Но нет…

Что ни день, то сенсация! Сегодня на сцене погорелого театра, в котором вот уже полгода дают комедию «Как Россия отравила беглого шпиона», появился некий Аполлон.

Британские журналисты пообщались с ищейками из Скотленд-Ярда, и те поведали им — как всегда, на условиях анонимности, — что агентов несуществующего ГРУ Петрова и Боширова сдал российский дипломат с тайным именем древнегреческого бога солнца.

А произошло это все якобы в Риме, куда для контакта с предателем выехали агенты британской разведки. Там, видимо, под стаканчик мартини с макаронами дипломат и проболтался.

Уже само по себе это смешно, ибо откуда дипломатический работник, представляющий Россию в Италии, мог знать о какой-то операции спецслужб, проводимой в Британии. Об этом, наверное, в Скотленд-Ярде не подумали, решив, что и так сойдет.

Очевидно, что вбрасывая накануне версию о неких «чистильщиках», местные Пинкертоны тоже не особо напрягали мозги. Посмотрев очередной раз «Никиту» или «Криминальное чтиво», они воодушевились действиями Жана Рено Харви Кейтеля и решили перенести их в сценарий дела отравленных Скрипалей.

По версии следователей, помимо небезызвестных Александра Петрова и Руслана Боширова , в неудачной операции по устранению Скрипаля участвовали еще четыре человека. «Агенты ГРУ» прилетели в лондонский аэропорт Гатвик 2 марта, остальные «чистильщики» прибыли в Великобританию приблизительно в то же время через другие аэропорты.

Сделав дело, эскадрон смерти растворился в странах Европы, а главные исполнители, походив под камерами видеонаблюдения и выбросив полупустой флакон с «Новичком» в контейнер для сбора благотворительной одежды, сели в самолет и улетели в Москву.

Озвучивая такие небылицы и выдавая версию за версией, британские сыщики окончательно поставили крест на всей своей истории и карьере. Здравомыслящему человеку еще после предыдущих пассажей все стало ясно — дело Скрипалей шито белыми нитками. Сегодня, после выхода на сцену Аполлона, оно полностью развалилось.

Предыдущими «обвиняемыми» в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, напомним, выступали столик в кафе, скамейка в парке, дверь дома Скрипалей. Были еще чудом спасшийся, а потом все-таки умерщвленный властями кот, чемодан из Москвы, гречка и поддельный флакон из-под духов.