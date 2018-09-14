Собчак не поверила «потеющей» Симоньян 

Журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак резко раскритиковала опубликованное накануне интервью с участием двух россиян Александра Петрова и Руслаена Боширова, обвиняемых Великобританией в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Отдельных «комплиментов» от Собчак удостоилась ведущая интервью Маргарита Симоньян, которую журналистка назвала «потеющей то ли от позора, то ли от ответственности».
Своими впечатлениями от первого появления Петрова и Боширова на публике Собчак поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.
Что это было? То ли от позора, то ли от ответственности потеющая Симоньян, мутные детали «бизнеса» со Швейцарией по перевозки бадов в банках, быстро снятый вопрос про фотографии (снега-то нет, где теперь их сделаешь?), двусмысленные ответы про личную жизнь (такое ощущение, что легенду про геев парням дали в наказание за проваленную операцию), ну и сам чудесный рассказ об упорных русских парнях на стероидах, приехавших из хрущевки за тридевять земель в столицу Великобритании. Какой там Тауэр и Биг-Бен? Только известный на весь мир Солберецкий Собор, — написала телеведущая.
В заключительной части своего поста Ксения Собчак представила свои варианты объяснения ответов Петрова и Боширова, которые самой телеведущей, по ее словам, не показались достаточно убедительными.
В своем Instagram Собчак регулярно высказывается по поводу различных резонансных общественных событий, а также активно отвечает на словесные выпады своих политических и идеологических оппонентов.
Так, несколько недель назад телеведущая выложила видео, посвященное публицисту Эдуарду Лимонову, охарактеризовавшему ее как «набитую дуру».
В своем ответе телезвезда упрекнула «дедушку Эдю» в том, что он якобы отвернулся от своих осужденных соратников по запрещенной в России НБП.