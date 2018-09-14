Ещё
Собчак не поверила «потеющей» Симоньян
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

Собчак не поверила «потеющей» Симоньян 

Ридус + ещё 45 5 часов назад
Фото: Ридус
Журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак резко раскритиковала опубликованное накануне интервью с участием двух россиян Александра Петрова и Руслаена Боширова, обвиняемых Великобританией в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Отдельных «комплиментов» от Собчак удостоилась ведущая интервью Маргарита Симоньян, которую журналистка назвала «потеющей то ли от позора, то ли от ответственности».
Своими впечатлениями от первого появления Петрова и Боширова на публике Собчак поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.
Что это было? То ли от позора, то ли от ответственности потеющая Симоньян, мутные детали «бизнеса» со Швейцарией по перевозки бадов в банках, быстро снятый вопрос про фотографии (снега-то нет, где теперь их сделаешь?), двусмысленные ответы про личную жизнь (такое ощущение, что легенду про геев парням дали в наказание за проваленную операцию), ну и сам чудесный рассказ об упорных русских парнях на стероидах, приехавших из хрущевки за тридевять земель в столицу Великобритании. Какой там Тауэр и Биг-Бен? Только известный на весь мир Солберецкий Собор, — написала телеведущая.
В заключительной части своего поста Ксения Собчак представила свои варианты объяснения ответов Петрова и Боширова, которые самой телеведущей, по ее словам, не показались достаточно убедительными.
В своем Instagram Собчак регулярно высказывается по поводу различных резонансных общественных событий, а также активно отвечает на словесные выпады своих политических и идеологических оппонентов.
Так, несколько недель назад телеведущая выложила видео, посвященное публицисту Эдуарду Лимонову, охарактеризовавшему ее как «набитую дуру».
В своем ответе телезвезда упрекнула «дедушку Эдю» в том, что он якобы отвернулся от своих осужденных соратников по запрещенной в России НБП.
Ридус: последние новости
Иллюстратор показал эволюцию супергероев и известных людей Актер Зеленский набросился на СБУ из-за запрета сериала «Сваты» Вышел трейлер фильма о подлодке «Курск»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с ведущим «Моей семьи»20
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х9
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню5
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение