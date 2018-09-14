Собчак не поверила «потеющей» Симоньян

Отдельных «комплиментов» от Собчак удостоилась ведущая интервью Маргарита Симоньян , которую журналистка назвала «потеющей то ли от позора, то ли от ответственности».

Своими впечатлениями от первого появления Петрова и Боширова на публике Собчак поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Что это было? То ли от позора, то ли от ответственности потеющая Симоньян, мутные детали «бизнеса» со Швейцарией по перевозки бадов в банках, быстро снятый вопрос про фотографии (снега-то нет, где теперь их сделаешь?), двусмысленные ответы про личную жизнь (такое ощущение, что легенду про геев парням дали в наказание за проваленную операцию), ну и сам чудесный рассказ об упорных русских парнях на стероидах, приехавших из хрущевки за тридевять земель в столицу Великобритании. Какой там Тауэр и Биг-Бен? Только известный на весь мир Солберецкий Собор, — написала телеведущая.

В заключительной части своего поста Ксения Собчак представила свои варианты объяснения ответов Петрова и Боширова, которые самой телеведущей, по ее словам, не показались достаточно убедительными.

В своем Instagram Собчак регулярно высказывается по поводу различных резонансных общественных событий, а также активно отвечает на словесные выпады своих политических и идеологических оппонентов.

Так, несколько недель назад телеведущая выложила видео, посвященное публицисту Эдуарду Лимонову , охарактеризовавшему ее как «набитую дуру».

В своем ответе телезвезда упрекнула «дедушку Эдю» в том, что он якобы отвернулся от своих осужденных соратников по запрещенной в России НБП.