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Создатели «Южного парка» намерены завершить съемки мультсериала
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Создатели «Южного парка» намерены завершить съемки мультсериала 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Американский мультсериал «Южный парк», созданный Треем Паркером и Мэттом Стоуном, является одним из самых длинных мультсериалов. История о приключениях четырех мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Саут-Парк, полюбилась зрителям. Вот уже больше 20 лет они с нетерпением ждут каждую новую серию мультипликационной картины.
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20 лет скандальному мультсериалу «Южный парк»А вы знали, что один из самых длительных мультсериалов в истории «Южный парк» или «Саус-Парк» начинался двадцать лет назад, как простая рождественская видеооткрытка?Новый 22 сезон «Южного парка» выйдет уже совсем скоро. Однако создатели на днях намекнули, что следующий 23-й сезон может стать последним. На днях в соцсети Twitter создатели мультика опубликовали видео, в котором реч идет о том, что показ сериала скоро закончится.
Поклонники картины не стали сильно расстраиваться. Многие из них предположили, что авторы популярного мультика после закрытия шоу займутся разработкой игр, посвященных популярному сериалу. На данный момент уже созданы две части: Stick of Truth и Fractured but Whole. Напомним, что премьера 22 сезона «Южного парка» состоится 26 сентября.
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