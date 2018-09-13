На главной сцене страны прошла российская премьера балета «Хрустальный Дворец»

МОСКВА, 13 сентября. 10 сентября 2018 года, в 19:00, в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца состоялся единственный показ российской премьеры балета с элементами оперы «Хрустальный Дворец» (18+) на музыку американо-мальтийского композитора Алексея Шора.

Премьера балета в Москве организована совместно с Ассоциацией Поддержки Культурных Инициатив (EFSC) во главе с Константином Ишхановым. Премьера балета в Москве АПКИ) и Государственным Кремлевским Дворцом.

Мировая премьера балета состоялась в июле 2017 года на Мальте и была приурочена к 50-летию установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой. Затем балет «Хрустальный дворец» увидели в Армении, и, наконец, — российская премьера, прошедшая с ошеломительным успехом.

В этот вечер в Большом зале Кремлевского дворца был аншлаг. Настоящим открытием для российской публики стала мелодичная искренняя и теплая музыка Алексея Шора. Яркое масштабное представление с роскошными декорациями в стиле барокко и уникальными костюмами покорило московскую публику. В главных ролях блистали: знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути в образе императрицы Анны Иоанновны, удивившая всех специально подготовленной к постановке ролью на русском языке; мировая звезда балета и заслуженный артист России Иван Васильев , ведущая солистка Большого театра России Мария Виноградова , прима-балерина Большого театра России Мария Аллаш и солистка оперной труппы Большого театра России — Анна Нечаева

Над созданием балета работали ведущие российские режиссеры и балетмейстеры — Екатерина Миронова Александр Сомов . Оригинальные костюмы придумала генеральный директор мастерской театрального костюма «ArtDebut.dance» Елена Нецветаева-Долгалева.

Декорационное оформление выполнил Сергей Тимонин , а световое решение постановки создал художник по свету Антон Стихин.

Представление в двух действиях прошло в сопровождении симфонического оркестра, участниками которого стали музыканты ведущих оркестров Москвы. Дирижировал постановкой неоднократный обладатель премии «Золотая Маска» Павел Клиничев . В балете приняли участие артисты московских музыкальных театров, Детский хор Большого театра России и Школа классического танца под руководством Геннадия и Ларисы Ледях.

На балет в Кремлевский дворец пожаловали важные мальтийские гости, и среди них — Председатель совета директоров Средиземноморского Конференц-центра на Мальте, доктор Кеннет Спитери. После премьеры он сказал: «Я видел эту постановку на Мальте и в Армении, — и это мой третий раз. С каждой премьерой балет становится все лучше и лучше. Музыка просто невероятная; она абсолютно понятна и ее очень приятно слушать! Костюмы просто потрясающие! Сюжет выбран очень интересный, и то, как в балет „вплетается“ опера, добавляет ему еще больше красок. Мне кажется, что у „Хрустального Дворца“ есть будущее: музыка фантастическая, хореография на высоком уровне, декорации и костюмы завораживают, а это — залог дальнейшего успеха!».

Балет с элементами оперы «Хрустальный дворец» стал масштабным международным проектом, уникальный характер которого подчеркнут межкультурными театральными и музыкальными связями.

Главные роли исполняют: Орнелла Мути — Анна Иоанновна Иван Васильев — Влюбленный, Шут Мария Виноградова — Влюбленная, Шутиха Мария Аллаш — Фея Замерзшего сада цветов Анна Нечаева — Оперная Дива

Композитор — Алексей Шор Режиссеры и балетмейстеры — Екатерина Миронова и Александр Сомов Дирижер — Павел Клиничев Художник по костюмам — Елена Нецветаева-Долгалева Художник-постановщик — Сергей Тимонин Художник по свету — Антон Стихин