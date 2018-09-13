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Иллюстратор показал эволюцию супергероев и известных людей
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Иллюстратор показал эволюцию супергероев и известных людей 

Ридус 3 часа назад
Фото: Ридус
Художник из Лос-Анджелеса Джефф Виктор давно сотрудничает со многими известными студиями, создавая иллюстрации. А недавно он нарисовал серию мультяшных картинок, которые наглядно показывают, как изменились герои фильмов и другие знаменитости за годы пребывания в ореоле славы. От Супермена и Женщины-Кошки до Майкла Джексона и Николаса Кейджа: творческие работы Джеффа очень интересно рассматривать.
1. Женщина-Кошка 2. Люк Скайуокер 3. Джокер 4. Харли Квинн 5. Капитан Америка 6. Железный человек 7. Локи 8. Тор 9. Чудо-Женщина 10. Рафаэль 11. Леонардо 12. Майкл Джексон 13. Николас Кейдж 14. Билл Мюрей 15. Дуэйн Скала Джонсон 16. Ядовитый плющ 17. Хищник 18. Супермен 19. Бэтмен 20. Бэтвумен 21. Халк 22. Дэдпул 23. Джина Грей 24. Магнето 25. Робин Гуд 25. Мистер Фриз 26. Пеннивайз 27. Ксеноморф 28. Капитан Марвел 29. Джейсон Вурхиз 30. Принцесса Лея
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