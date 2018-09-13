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В пермском ТЮЗе сезон начался с «Первой любви»
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В пермском ТЮЗе сезон начался с «Первой любви» 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском ТЮЗе открылся 55-й юбилейный сезон. Первые зрители попали сразу на премьеру спектакля «Первая любовь». Автор инсценировки — режиссер Дмитрий Заболотских. За основу он взял одноименную повесть Тургенева, но также использовал и мотивы других произведений классика: «Вешние воды», «Дым», «Дневник лишнего человека» и стихотворений в прозе «Сон», «Морское плавание» и «Монах». Спектакль посвящается 200-летнему юбилею писателя, который мир отметит в начале ноября.
«Повесть Тургенева привлекла театр возможностью поговорить со своим зрителем о любви и семье. История, рассказанная в 19-м веке, не устарела в главном — в оттенках высокого и всепоглощающего чувства: от безысходной жертвенности до страстного наваждения», — рассказали в пермском ТЮЗе.
В центре спектакля — внутренний мир юноши, акцент сделан на эмоциональных переживаниях главного героя. Впервые сталкиваясь с ярким и большим чувством, переживая сложные и яркие эмоции, герой взрослеет, учится понимать себя и других.
Художник-постановщик спектакля — главный художник Пермского ТЮЗа Алена Исакова — создаёт в сценографии условный поэтический мир, мир воспоминаний и переживаний главного героя. На сцене — силуэты колонн, беседки, деревьев, минимум конкретных предметов. Сценография отражает и изменение эмоционального состояния героев: с нарастанием нервного напряжения цвет и свет становятся более насыщенными.
Сценическая версия «Первой любви» создана специально для Пермского ТЮЗа.
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