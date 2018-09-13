Сестра милосердия. Как тверская дворянка объединила Армению и Севастополь

Профессия медицинской сестры родилась в Севастополе

В Севастополе всем известно имя уроженки Твери, сестры милосердия, героини двух войн Екатерины Бакуниной — в ее честь названа одна из улиц города. Тверская дворянка прославилась в Севастополе во время Крымской войны и первой обороны Севастополя. Вместе со знаменитым хирургом Николаем Пироговым она здесь спасала раненых русских воинов. Однако мало кто знает о том, что именно благодаря Бакуниной в России родилась профессия медицинской сестры.

«Можно сказать, что именно благодаря труду Николая Ивановича Пирогова и сестер Крестовоздвиженской общины в Севастополе в 1855 году родилась профессия медицинской сестры, которой не было в русской медицины того времени. Севастополь может гордиться тем, что он является родиной профессии медсестры в Российской империи», — говорит протоиерей Роман Манилов.

Протоиерей Роман Манилов из Твери, руководитель общественной организации «Благотворительный фонд имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной», хорошо знаком с жизнью и деятельностью Бакуниной и давно занимается популяризацией ее имени. Когда светская тверская дама Екатерина Бакунина прибыла в Севастополь, ей было уже за 40. Узнав, что великая княгиня Елена Павловна Романова учредила Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия для помощи раненым в Крыму, она, не раздумывая, отправилась сними на войну. В течение многих дней обороны Севастополя Бакунина вместе с хирургом Николаем Пироговым находилась на самом опасном участке — главном перевязочном пункте города. Пирогов затем писал о ней: «Ежедневно днём и ночью можно было застать её в операционной, ассистирующей при операциях, в то время когда бомбы и ракеты ложились кругом. Она обнаруживала присутствие духа, едва совместимое с женской натурой».

Вторая война Бакуниной: по местам славы

Не все знают и о том, что уже в преклонные годы Бакунина прошла еще через еще одну войну, на этот раз на Кавказе. Протоиерей Роман Манилов привез в Севастополь альбом и документальный фильм, посвященный легендарной сестре милосердия. Фильм был снят в Армении и рассказывает о работе Бакуниной медсестрой на Кавказе в году Русско-Турецкой войны 1877-78 годов.

«Все знают Екатерину Бакунину как сестру милосердия, прославившуюся в Севастополе. Но мало кто знает о ее второй войне — Русско-Турецкой 1877-78 годов, более известной как война за освобождение Болгарии. Но был еще один театр военных действий — на Кавказе. И в Армении Екатерина Бакунина в возрасте 67 лет возглавляла отряды Красного Креста , провела там больше года», — рассказывает отец Роман.

В прошлом году съемочная группа проехала по тем местам в Армении, где жила и работала Бакунина. Ее попросила возглавить отряды Красного Креста сама великая княгиня Екатерина Михайловна Романова , потому что в то время в России сестер милосердия было много, но никто не был знаком с работой в военных госпиталях. А вот Екатерина Бакунина, пройдя Крымскую войну, очень хорошо знала, как организовать военно-медицинскую службу.

«Мы хотели показать красоту Армении, ее народ, и то, как русская женщина отправилась на войну, в чем был большой подвиг, и то, как связаны Армения и Севастополь через такую личность как сестра милосердия Екатерина Бакунина», — говорит отец Роман, который является одним из автором фильма.

Для севастопольских армян фильм стал весточкой с родины

Фильм «Три дня в Армении» в Севастополе был показан впервые. Здесь его увидели в числе других и представители армянской диаспоры города — старейшей в Севастополе.

«Об армянском периоде жизни Екатерины Бакуниной до сегодняшнего вечера знала очень мало. Даже пришла пораньше, чтобы пообщаться с отцом Романом. С великой радостью посмотрела фильм. Это не только удивительная история мужественного человека и легендарной женщины, но для меня еще и весточка с родины, так как в Армении я не была с 1985 года», — говорит заместитель председателя севастопольского армянского национально-культурного общества Зоя Меркелова.

Организовать показ фильм помог департамент общественных коммуникаций правительства города. Директор государственного казенного учреждения культуры «Севастопольский городской национально-культурный центр» Ольга Малиновская рассказывает, что это не первое мероприятие, приуроченное к 140-летию окончания Русско-Турецкой войны.

«Весной свой тематический вечер провело севастопольское болгарское общество, помянув героев русской армии, освободивших Болгарию от векового Османского иго. Сегодня у нас в гостях представители армянского общества — одного из старейших в нашем городе. Они увидели сестру милосердия Екатерину Бакунину уже в другом качестве как организатора военных госпиталей для русских солдат во время Русско-Турецкой войны. Такие вечера объединяют людей, народы, приносят межконфессиональное и межнациональное единство», — уверена Ольга Малиновская.

На снимке: протоиерей Роман Манилов скнигой о Екатерине Бакуниной.