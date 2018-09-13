Дмитрий Нагиев и Саша Петров в первом тизере новогодней комедии «Ёлки 7»

Лето закончилось, самое время начать подготовку к Новому году — видимо, именно так решили продюсеры семейной франшизы «Ёлки» и выпустили первый тизер праздничной антологии.

В домике в лесу герои Дмитрия Нагиева Даниила Вахрушева из прошлой части смотрят по телевизору «Полицейского с рублевки», где персонаж Александра Петрова негативно отзывается о ежегодных «Елках». И тут Юрия Семеновича понесло — выпив одеколона и разбив кирпич об голову, он (превратившись в прапорщика Задова) кидает топор в плакат с изображением Гриши Измайлова. Забавное видео заканчивается хештегом «Не гони на ёлки».

Так создатели «Ёлок 7» и «Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел» напомнили зрителям сразу о двух интересных новинках, которые выйдут в прокат в один день — 27 декабря.

Елизавета Бережная