Люк от семи недуг

Сериал: Luke Cage (2 season) Год: 2018 Сервис: Netflix

В конце июня Netlix выпустил 13 эпизодов второго сезона сериала «Люк Кейдж» — о герое Гарлема со сверхпрочной кожей.

Второй сезон отлично использует и углубляет историю первого: мы не переключаемся на что-то совершенно новое, а дальше разбираем те же проблемы. Что позволяет выстроить действительно проработанный, эмоционально заряженный мир, где каждая деталь, каждое место действия, уже знакомы зрителю и сильно обогащают атмосферу сцен. К примеру клуб «Гарлемский рай», принадлежавший Щитоморднику, а затем его сестре Мэрайе, во втором сезоне выступает ключевым элементом и постепенно сам по себе становится героем повествования со своим характером и атмосферой, в самом здании начинаешь видеть нечто зловещее, влияющее на судьбу всех тех, кто проходит через его двери.

Некоторые критики отмечали, что второй сезон «Кейджа» выглядит перенасыщенным отдельными линиями, которые хороши сами по себе, но не слишком удачно складываются в единое целое. Сериалу не хватает жёсткой структуры, талантливого и бескомпромиссного монтажёра, который ставил бы общий темпоритм повествования выше жалости к каждой конкретной отснятой сцене.

И все же, если перетерпеть эту хаотичность и расхлябанность, отдельными линиями можно насладиться вдоволь — герои здесь проходят через ад и выползают из всего, что на них свалилось, совершенно другими. Они действительно меняются и меняются органично, закономерно, сильно. Это запоминается, производит впечатление и вызывает уважение к авторам. Целая плеяда героев поражает сложностью характеров и интересной подачей, следить за ними действительно интересно.

Концовка получается шикарной — сильной, неожиданной, глубокой и несколько пугающей. Несмотря на общую для всех Netflix/Marvel сериалов затянутость, «Кейджа» хочется смотреть и дальше — включить 14-ю, 15-ю, 16-ю серии и продолжать погружение в историю этого мира и этих героев.

Это явно не халтурный и картонный «Железный кулак» или «Защитники», это не провал, а неидеальный, расфокусированный, но сильный и богатый новыми идеями сезон, который стоит смотреть.

АВТОР: АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ