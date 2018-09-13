Надежда Михалкова, Марина Александрова и Алексей Чадов на презентации нового сезона телеканала ТВ-3 

Кто: Надежда Михалкова, Марина Александрова, Александр Незлобин, Алексей Чадов, Сабина Ахмедова, Сергей Бурунов, Марта Тимофеева, Кирилл Плетнев и многие другие.
Что: Презентация нового сезона телеканала ТВ-3.
Где: Московский Международный Дом музыки, Москва.
Когда: 12.09.2018.
Люди говорят: Телеканал ТВ-3 пригласил звезд и журналистов в московский Дом музыки, чтобы представить проекты нового телевизионного сезона. Гости вечера смогли одними из первых увидеть отрывки из нового триллера режиссера «Гоголя» Егора Баранова «Аванпост» под живой аккомпанемент симфонического оркестра из 52 музыкантов. Также зрителей канала в новом сезоне ждет триллер «Мёртвое озеро» с Надеждой Михалковой, «Обычная женщина» Бориса Хлебникова с Анной Михалковой в главной роли и другие проекты.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nadezhda-mihalkova-aleksandr-nezlobin-i-aleksej-chadov-na-prezentatsii-novogo-sezona-telekanala-tv-3/