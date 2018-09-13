Ещё
Что смотреть в кино: «Счастья! Здоровья!», «Хищник» и «Большой кошачий побег»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Что смотреть в кино: «Счастья! Здоровья!», «Хищник» и «Большой кошачий побег» 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Кинотеатр «Синема Стар» приглашает посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.
Хищник (18+)
Экипаж корабля экстренно высаживается в джунглях, где обитает некая тварь, о которой не говорят вслух. Люди начинают исчезать один за другим, и их тела с содранной кожей находят на деревьях. Только когда по счастливой случайности одна из жертв хищника выживает, становится понятно, что положение оставшихся в живых не просто ужасное — оно безнадежное.
Счастья! Здоровья! (16+)
Это три новеллы о трех свадьбах. Кто-то мечтает организовать самую лучшую свадьбу, для кого-то торжество стало неожиданностью, а кто-то столкнулся с тем, что во время бракосочетания нужно соблюсти традиции сразу двух стран. Но герои любят друг друга и весело справляются со всеми задачами.
Большой кошачий побег (6+)
Большинство домашних котов, как герой мультфильма Бегемот, привыкли наслаждаться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно.
Ленивому и неповоротливому Бегемоту только и остается, что отправиться на его поиски вместе с его другом волнистым попугаем. Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий.
Kostroma.Today: последние новости
Злость Гузеевой, декольте Удовиченко: ТОП-6 странных поступков российских звезд в Костроме Новый кинотеатр в Костромской области открылся и мигом закрылся Что смотреть в кино: «Тайна жизни пингвинов», «История одного назначения», «Великий уравнитель 2» и «Тёмные отражения»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х3
Что стало с ведущим «Моей семьи»14
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х12
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости3
Кто приготовил легендарную заливную рыбу1
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
05:07
Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате
Фильмы
05:10
Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение