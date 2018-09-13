Что смотреть в кино: «Счастья! Здоровья!», «Хищник» и «Большой кошачий побег»

Кинотеатр «Синема Стар» приглашает посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.

Хищник (18+)

Экипаж корабля экстренно высаживается в джунглях, где обитает некая тварь, о которой не говорят вслух. Люди начинают исчезать один за другим, и их тела с содранной кожей находят на деревьях. Только когда по счастливой случайности одна из жертв хищника выживает, становится понятно, что положение оставшихся в живых не просто ужасное — оно безнадежное.

Счастья! Здоровья! (16+)

Это три новеллы о трех свадьбах. Кто-то мечтает организовать самую лучшую свадьбу, для кого-то торжество стало неожиданностью, а кто-то столкнулся с тем, что во время бракосочетания нужно соблюсти традиции сразу двух стран. Но герои любят друг друга и весело справляются со всеми задачами.

Большой кошачий побег (6+)

Большинство домашних котов, как герой мультфильма Бегемот, привыкли наслаждаться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно.

Ленивому и неповоротливому Бегемоту только и остается, что отправиться на его поиски вместе с его другом волнистым попугаем. Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий.