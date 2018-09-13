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Знаменитости, которые недавно завели социальные сети, и пока не совсем понимают, как их вести
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Знаменитости, которые недавно завели социальные сети, и пока не совсем понимают, как их вести 

SNCmedia.ru 46 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Том Харди (@tomcruise)
Инстаграм Тома Харди больше похож на страничку киномана. В последнее время Том, судя по всему, настолько занят на съемках, что ему просто некогда фотографироваться. А вот анонсировать свои проекты голливудский красавчик не забывает. Так, например, благодаря социальным сетям актера и постерам, которые он там выкладывает в огромном количестве, мы знаем, что совсем скоро в прокат выходит боевик «Веном» с его участием. Кстати, уже на следующей неделе Харди лично представит картину в России. Ждем, ждем!
Джона Хилл (@jonahhill)
Джона Хилл завел Инстаграм только в этом году, и его сразу же обвинили в хвастовстве. Дело в том, что на протяжении нескольких лет актер активно боролся с лишним весом. Когда победа над собственным телом была у него в кармане, Хилл решил, что теперь можно и в соцсетях себя показать, ведь накачанные торсы и огромные бицепсы обычно собирают много лайков. Сейчас в профиле Джоны 94 публикации, и, глядя на эти кадры кажется, что актер все еще живет прошлым. Во всяком случае, такого количества архивных публикаций мы не видели ни у кого из знаменитостей.
Натали Портман (@natalieportman)
Натали Портман тоже зарегистрировалась в Инстаграм не просто так. Голливудская звезда решила, что социальные сети нужно использовать во благо, поэтому в числе первых ее публикаций были промо-ролики, посты и другие материалы, посвященные движению Time's Up, цель которого — защита женщин по всей стране от сексуальных домогательств и дискриминации. Позже в профиле Портман появились лозунги в защиту ЛГБТ-сообщества.
Поклонники звезды отмечают, что ее страница больше напоминает блог члена парламента, который все время выступает с некими инициативами. Все это неплохо, но фанатам все же хотелось бы видеть больше моментов из личной жизни Натали. Надеемся, она прислушается к их советам.
Том Круз (@tomcruise)
Инстаграм Тома Круза — настоящий фанатский паблик имени себя любимого. Ничего личного, только анонсы проектов, кадры со съемочных площадок, отрывки из телеинтервью, трейлеры и другие рабочие моменты. Обратной связи с фанатами нет, из-за чего складывается ощущение, что аккаунт завели агенты голливудского актера, чтобы продвигать его еще и в соцсетях. Грустно, Том, не надо так…
Джулия Робертс (@juliaroberrts)
Джулия Робертс в своем профиле нарушает сразу все негласные правила крутых инстаграмщиков. Она выкладывает подряд сразу несколько фото с одного и того же мероприятия, постит необработанные фото и видео и даже делает коллажики. Причем смотрится это все у нее довольно мило. У актрисы пока нет миллионной армии фолловеров, но и полмиллиона ее подписчиков Робертс полностью устраивают.
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