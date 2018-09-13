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От имени кастинг‐директора «Мосфильма» людей начали звать за деньги на несуществующие пробы
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От имени кастинг‐директора «Мосфильма» людей начали звать за деньги на несуществующие пробы 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В соцсетях орудуют мошенники, которые от имени кастинг-директора «Мосфильма» Татьяны Конышевой приглашают на выдуманные кастинги. С одной оговоркой — хочешь попасть в актерскую базу — заплати! Имя Конышевой в этой индустрии — гремит, на главной киностудии страны она выбирает лучших из лучших почти 20 лет. Поэтому люди верят и деньги псевдодиректору шлют в немыслимых количествах. По всей стране — уже десятки обманутых.
Источник фото: телеканал «360»
Татьяна Конышева в киноиндустрии — 20 лет. Работает в основном с детьми и «открыла» сотни имен. А вот ее собственное имя и репутация теперь запятнаны! Почту женщины взломали и теперь «разводят» актеров на деньги — зазывают на несуществующие кинопробы.
«Приветствую! Я работаю кастинг-директором на студии Мосфильм. Мне нужны дети и взрослые для оплачиваемых съемок в клипах, фильмах и телесериалах! Цена включения в базу всего 550 рублей!» — такие сообщения приходили от имени Конышевой.
Источник фото: телеканал «360»
Вскрыв почту, хакеры получили доступ также к соцсетям Татьяны. И, что называется, стали грести деньги лопатой. Актеры кастинг-директора «Мосфильма» знают давно, доверяют ей. И подумать не могли, что здесь — обман. Конышева заподозрила неладное, когда ей посыпались чеки об оплате и недоуменные вопросы в трубке — когда же кастинг?
«В фейсбуке мне написала женщина — Татьяна, ну что же вы молчите? Она отправила им 550 рублей, написала им об этом, прислала скан чека, они ей ответили — если вы хотите, чтобы ваша девочка быстрее попала на кастинг — отправьте еще 990 рублей. Она отправляет еще 990 рублей! И тишина», — рассказывает кастинг-директор «Мосфильма» Татьяна Конышева.
Источник фото: телеканал «360»
Татьяна обратилась в полицию — но получила лишь постановление с отказом в возбуждении уголовного дела. Мол, сами же вы никому деньги не отправляли, значит — не пострадали. Кастинг-директор отправила письмо и самим мошенникам, пыталась их пристыдить. Но те неплохо подстраховались.
«Почему вы используете мое имя? На что они мне отвечают — что за бред? Они продумали все! Что за бред, вы же мне сами дали это задание! Я мать-одиночка, студентка, и вы мне платите за это каждый день 300 рублей!», — рассказала кастинг-директор.
Татьяна Конышева советует актерам помнить — в настоящем, большом кино важен талант, который за 550 рублей не продается.
«Я пишу им большими буквами — если получите письмо такого содержания, не верьте! Это мошенники!» — рассказывает Татьяна Конышева.
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