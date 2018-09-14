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Поклонская отреагировала на лишение поста в Госдуме
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Поклонская отреагировала на лишение поста в Госдуме 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на реорганизацию двух комиссий в нижней палате парламента и ее отставку в связи с этим. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».
По словам Поклонской, в этом для нее нет ничего неожиданного.
"Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы", — отметила депутат.
Она подчеркнула, что в нынешней ситуации получилось «все буднично» и «вроде как и повода нет о чем-то говорить». При этом Поклонская пообещала проследить судьбу всех кейсов, которые собрала ее антикоррупционная комиссия.
"Хотя…как в известном фильме: смутные сомнения все-таки терзают… Очень хочется, чтобы эти материалы были добросовестно реализованы: по крайней мере, я сделала для этого все, что могла", — заключила депутат.
Ранее в "Единой России" пообещали рассмотреть кандидатуру Поклонской на пост главы объединенной комиссии.
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