Поклонская отреагировала на лишение статуса главы комиссии Госдумы 

Депутат пояснила, что не видит в своей отставке ничего необычного: «Ранее обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы накладно, а так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации», написала она на своей страничке в соцсетях. Накануне думский комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла Поклонская. Также была расформирована комиссия по этике. Вместо них в нижней палате парламента будет создана единая комиссия, которая возьмет на себя функции упраздненных рабочих групп.