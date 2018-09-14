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Поклонская отреагировала на лишение статуса главы комиссии Госдумы
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Поклонская отреагировала на лишение статуса главы комиссии Госдумы 

Авторадио + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Депутат пояснила, что не видит в своей отставке ничего необычного: «Ранее обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы накладно, а так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации», написала она на своей страничке в соцсетях. Накануне думский комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла Поклонская. Также была расформирована комиссия по этике. Вместо них в нижней палате парламента будет создана единая комиссия, которая возьмет на себя функции упраздненных рабочих групп.
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