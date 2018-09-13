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Поклонская рассказала о терзающих ее сомнениях
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Поклонская рассказала о терзающих ее сомнениях 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Государственной думы, глава Комиссии по контролю за доходами Наталья Поклонская считает упразднение ее должности — наказанием, которое искусно замаскировано реорганизацией. По этому поводу, по словам депутата, у нее есть душевные терзания.
Источник фото: Facebook
«Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы. А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чем-то говорить», — написала Поклонская в соцсети.
Впрочем, Наталья со свойственным ей тактом не стала педалировать тему. Взамен этого она просто пожелала новой комиссии — уже известно что это будет Комиссия по этике — эффективной работы.
«Хотя…как в известном фильме: смутные сомнения всё-таки терзают…», — многозначительно добавила депутат.
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