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Что посмотреть в кино на этой неделе
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Что посмотреть в кино на этой неделе 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
За окном заметно похолодало, и прогулки по многочисленным московским паркам уже не радуют как прежде. Что ж, самое время отправиться в любимый кинотеатр, благо, осень богата не только на грибы, но и на премьеры. Выбирайте!
Хищник
Фантастический хоррор от создателя «Смертельного оружия» и третьей части «Железного человека» Шейна Блэка. Является сиквелом легендарного ужастика 1987 года.
Бывший служащий морской пехоты, сталкивается с генномодифицированными и, в придачу, агрессивно настроенными к землянам представителями внеземной цивилизации. Он изо всех сил старается поведать о них миру, но его рассказам никто не верит, считая, что военный в отставке немного не в своём уме. Оказывается, что Хищники обязаны своим возвращением сынишке главного героя, который, сам того не желая, активировал опасный механизм. Парень-аутист страдает от нападок сверстников, но у него доброе сердце и феноменальные способности к языкам. Именно ему предстоит выяснить, чего хотят инопланетяне и помочь отцу и его команде справиться с нечистью.
Мир принадлежит тебе
Криминальная комедия родом из Франции.
Франсуа — мелкий жулик, мечтающий о роскошной жизни на Лазурном берегу и собственном легальном бизнесе. Молодой человек вырос в, мягко говоря, экстравагантной семье. Его мать (Изабель Аджани) промышляла тем, что грабила парижские бутики, а отец (Венсан Кассель) слыл головной болью местной полиции, комиссаров которой он измучил своими бесконечными аферами. Чтобы помочь попавшей в беду родительнице, парень с головой окунается в новую авантюру, которая должная покончить с его криминальным прошлым.
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