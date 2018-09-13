Что посмотреть в кино на этой неделе

За окном заметно похолодало, и прогулки по многочисленным московским паркам уже не радуют как прежде. Что ж, самое время отправиться в любимый кинотеатр, благо, осень богата не только на грибы, но и на премьеры. Выбирайте!

Хищник

Фантастический хоррор от создателя «Смертельного оружия» и третьей части «Железного человека» Шейна Блэка. Является сиквелом легендарного ужастика 1987 года.

Бывший служащий морской пехоты, сталкивается с генномодифицированными и, в придачу, агрессивно настроенными к землянам представителями внеземной цивилизации. Он изо всех сил старается поведать о них миру, но его рассказам никто не верит, считая, что военный в отставке немного не в своём уме. Оказывается, что Хищники обязаны своим возвращением сынишке главного героя, который, сам того не желая, активировал опасный механизм. Парень-аутист страдает от нападок сверстников, но у него доброе сердце и феноменальные способности к языкам. Именно ему предстоит выяснить, чего хотят инопланетяне и помочь отцу и его команде справиться с нечистью.

Мир принадлежит тебе

Криминальная комедия родом из Франции.