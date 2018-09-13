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Netflix убил Фрэнка Андервуда в новом тизере «Карточного домика»
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Netflix убил Фрэнка Андервуда в новом тизере «Карточного домика» 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Робин Райт уверена, что у каждого человека должно быть право на «второй шанс», вот только канал Netflix ее мнение не разделяет. В конце прошлого года продюсеры сериала «Карточный домик» разорвали контракт с Кевином Спейси из-за скандала с сексуальными домогательствами и не стали церемониться с его героем — 46-м президентом США Фрэнком Андервудом. В финале 5-го сезона президент передает управление страной в руки своей супруги Клэр (Робин Райт), а в начале 6-го та навещает его уже… на кладбище в качестве вдовы, не сильно опечаленной.
«Вот что я скажу тебе, Фрэнсис, — сухо бросает Клэр в тизере, — когда будут хоронить меня, это произойдет не на заднем дворе. Людям, которые придут проститься со мной, придется выстоять очередь».
А вот как Фрэнк Андервуд оказался на кладбище, в тизере не говорится ни слова. Поэтому объяснений придется подождать до ноября, когда «Карточный домик» вернется в эфир канала Netflix с финальным, шестым сезоном. Правда, поклонники сериала отказываются верить в гибель главного героя и уже сделали предположение, что нам показали смелую мечту или сон Клэр. Посмотрим!
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