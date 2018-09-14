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Умер актер Михаил Асафов
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Умер актер Михаил Асафов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ВЛАДИМИР, 14 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ, лауреат премии им. Е. Евстигнеева, актер Владимирского академического театра драмы Михаил Асафов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
"Владимирский академический театр драмы и областное отделение СТД [Союза театральных деятелей] с глубоким прискорбием извещают, что 13 сентября 2018 года на 68-м году жизни скоропостижно скончался народный артист РФ, лауреат премии им. Е. Евстигнеева Михаил Васильевич Асафов", — говорится в сообщении.
Выпускник школы-студии МХАТ, Михаил Асафов работал во Владимирском областном театре драмы с 1977 года. За это время он сыграл десятки ролей, в последние годы был занят в спектаклях «Ужин дураков», "№ 13", «На всякого мудреца довольно простоты», «Виндзорские насмешницы», «Фредерик, или Бульвар преступлений». Стали самыми любимыми спектаклями владимирских зрителей и режиссерские работы Михаила Асафова — драма Жана Ануя «Пассажир без багажа» и музыкальная комедия Кена Людвига «Примадонны».
Как уточнили ТАСС в пресс-службе театра, актер участвовал в репетициях спектакля, посвященного юбилейному, 170-му сезону, который театр начнет в сентябре 2018 года.
"Это большая потеря для Владимирского академического театра драмы и для всех владимирцев. Память о Михаиле Васильевиче Асафове как о блистательном актере, человеке большой душевной щедрости и ярчайшего таланта навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится на сайте театра.
Прощание с актером пройдет 17 сентября во Владимире.
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