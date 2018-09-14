Ещё
Шэрон Стоун поделилась впечатлениями от путешествия на Аляску
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Шэрон Стоун поделилась впечатлениями от путешествия на Аляску 

Eva.ru 39 минут назад
Фото: Eva.ru
Американская актриса Шэрон Стоун недавно отправилась с семьей в путешествие по самому большому штату США — Аляске. Захватывающими пейзажами с огромными ледниками звезда поделилась с общественностью, рассказав, что очень довольна семейной поездкой и полна впечатлений от насыщенного уикенда.
60-летняя Шэрон Стоун летом отменила свадьбу с молодым возлюбленным, аргументировав решение тем, что их отношения слишком быстро развиваются. Однако бурная личная жизнь — не повод сидеть дома, и американская актриса на днях вернулась из семейного путешествия по Аляске. Разумеется, красочные фотографии из мира ледников звезда показала поклонникам, поделившись своими впечатлениями от активных выходных.
«На прошлой неделе взяла мою семью, чтобы увидеть Аляску. Захватывающее! Если не сейчас, то когда?» — отметила актриса, признавшись, что довольна впечатлениями, полученными от огромной северной территории. Нельзя не отметить интересную тенденцию. Несмотря на большую популярность жарких пляжных отпусков на берегу океана, знаменитости то и дело отправляются в места, где похолоднее, чтобы лично увидеть хотя бы хвосты величественных китов, а также погулять в окружении невероятной красоты ледников.
Любопытно, что актриса уже отметила свое 60-летие, однако до сих пор считается одной из самых красивых и сексуальных женщин в Голливуде, особенно после выхода знаменитого фильма «Основной инстинкт», где точеные ножки Шэрон Стоун прославились на весь мир.
Eva.ru: последние новости
190 лет со дня рождения Льва Толстого: отмечаем юбилей в театре Дарья Пынзарь дебютировала в кино в качестве актрисы «О, эти перекинутые ноги»: как снимали сцену, которая прославила Шэрон Стоун
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х5
Что стало с ведущим «Моей семьи»16
Столичную кинозвезду задумали проучить в Крыму
10 экранизаций, от которых невозможно оторваться
Что случилось с актерами «проклятых» фильмов2
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
05:07
Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате
Фильмы
05:10
Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение