Шэрон Стоун поделилась впечатлениями от путешествия на Аляску

Американская актриса Шэрон Стоун недавно отправилась с семьей в путешествие по самому большому штату США — Аляске. Захватывающими пейзажами с огромными ледниками звезда поделилась с общественностью, рассказав, что очень довольна семейной поездкой и полна впечатлений от насыщенного уикенда.

60-летняя Шэрон Стоун летом отменила свадьбу с молодым возлюбленным, аргументировав решение тем, что их отношения слишком быстро развиваются. Однако бурная личная жизнь — не повод сидеть дома, и американская актриса на днях вернулась из семейного путешествия по Аляске. Разумеется, красочные фотографии из мира ледников звезда показала поклонникам, поделившись своими впечатлениями от активных выходных.

«На прошлой неделе взяла мою семью, чтобы увидеть Аляску. Захватывающее! Если не сейчас, то когда?» — отметила актриса, признавшись, что довольна впечатлениями, полученными от огромной северной территории. Нельзя не отметить интересную тенденцию. Несмотря на большую популярность жарких пляжных отпусков на берегу океана, знаменитости то и дело отправляются в места, где похолоднее, чтобы лично увидеть хотя бы хвосты величественных китов, а также погулять в окружении невероятной красоты ледников.

Любопытно, что актриса уже отметила свое 60-летие, однако до сих пор считается одной из самых красивых и сексуальных женщин в Голливуде, особенно после выхода знаменитого фильма «Основной инстинкт», где точеные ножки Шэрон Стоун прославились на весь мир.