18 идей для выходных в Тюмени: объедаемся на арбузном фестивале, пугаемся на хоррор-квесте

На ближайшие выходные есть, как минимум, две хорошие новости. Во-первых, начали давать тепло. Во-вторых, в театрах и филармонии начинается новый сезон. А это значит, в ближайшие месяцы не придётся скучать. Сходите на ярмарку абонементов и запаситесь билетами по выгодной цене. А что делать в эти субботу и воскресенье — подскажет удобная афиша от 72.ru.

Пятница–воскресенье, 14–16 сентября

Ярмарка абонементов в филармонии (0+)

Новый сезон может быть выгодным! Спланируйте расписание концертов заранее — получите скидку 20%. В этом году в филармонии будут исполнять признанные шедевры симфонической и хоровой музыки, представят новые оригинальные концерты органной музыки, танцевальные шоу и много грандиозных премьер.

Когда 14–16 сентября, 10:00–20:00;

где: Республики, 34, Тюменская филармония;

вход свободный.

Суббота, 15 сентября

Тюменская тропа (6+)

Испытайте свои силы в турпоходе. Пешком или на велосипеде? 10, 20 или 30 километров? Выбирайте. На финише вас ждут веревочный парк, скалодром, интерактивные площадки, горячий чай. Каждый участник получит значок туриста.

Когда: 15 сентября, 9:00;

где: 6-й км дороги на озеро Лебяжье;

вход по регистрации.

Экскурсия «Неизвестный Распутин» (12+)

Сколько двойников было у Распутина, где спрятаны его клады? Посвятите субботу, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Будет интересно, ведь вы сможете побывать в музее Распутина в комфортной расслабленной атмосфере. Там вы посмотрите личные вещи семьи Распутина: посуду, мебель, иконы, подлинный наличник с уничтоженного распутинского дома, уникальные фотографии с дарственными надписями, личные записки и письма Распутина.

Когда: 15 сентября, 9:30;

где: парковка у Музейного комплекса со стороны Орджоникидзе;

цена билета: 750 рублей;

бронь: 45–35–90, 8–929–266–73–72.

Открытие сезона в театре кукол (0+)

Коллектив театра готовится не только к открытию сезона, но и к премьерным спектаклям. На следующий день после открытия в театре состоится премьера спектакля «Кошкин дом». А 30 сентября на сцене впервые покажут «Лукоморье». Зрители этого спектакля превратятся на некоторое время в путешественников и под руководством опытных гидов-артистов посетят сказочную страну. На самом открытии гостей ждёт розыгрыш призов, выставка театральных кукол и мастер-класс кукловождения.

Когда: 15–16 сентября, 10:00;

где: Кирова, 36, Тюменский театр кукол;

цена билета: 200–400 рублей.

Открытый урок по йоге (16+)

Открытый урок по йоге айенгара со Славой Давыдовской в школе «Мудра». Занятия подходят для начинающих. Физическая подготовка и возраст значения не имеют.

Когда: 15 сентября, 13:00;

где: Урицкого, 36, школа «Мудра»;

вход свободный.

Арбузный фестиваль снова в Тюмени (0+)

Уже в эту субботу, 15 сентября, в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» пройдет очередной фестиваль арбузов. Яркий, сочный праздник арбузов уже второй раз соберет жителей и гостей города. Это будет настоящая арбузная феерия! Всё вокруг будет арбузное — фонтан, фотокабинка с бесплатными фотографиями. Кулинарные мастер-классы от шеф-поваров научат вас готовить особенные блюда из арбузов, которые вы тут же оцените на вкус.

Взрослые и дети смогут попробовать себя в мастерстве украшения пряников, а также в непростом искусстве карвинга, и создать неповторимое угощение из арбуза.

Все гости смогут вдоволь наесться арбузом, сфотографироваться в красивой тематической фотозоне и получить море позитива. Маленьких гостей торгового центра ждут на третьем этаже. Для них будет открыта развлекательная площадка с аниматорами, мастер-классами и аквагримом. Творческие конкурсы и вкусные арбузы точно понравится вашим детям!В общей сложности в этот день будут съедены, разыграны и просто подарены 6 тонн полосатых красавцев. Абсолютно все развлечения на площадках фестиваля и арбузы будут бесплатны для гостей! Вы еще сомневаетесь, тогда посмотрите, как это было в прошлом году.

Когда: 15 сентября, с 14:00 до 18:00;

где: Тимофея Чаркова, 60, «Сити Молл»;

вход свободный.

Открытие сезона в МТЦ «Космос» (0+)

Новый сезон, посвященный постановкам молодежных театров в экспериментальных жанрах — таких как вербатим, театр горожан, сторителлинг и иммерсивный театр. Это сезон, в котором каждый сможет найти свое любимое направление; это сезон, который всем нужен. В честь этого события устраивают настоящий театральный нон-стоп до глубокой ночи: вы сможете посмотреть бесплатный уличный спектакль «Птицы» от театра «Мимикрия», посетить концерты акустической и электронной музыки и побывать на постановках выдающихся тюменских театров новой волны: «Ревизор» от театра «Тишина» и «Симфония неспокойной ночи» (на два последних спектакля нужно купить билеты).

Когда: 15 сентября, 17:00;

где: Республики, 165А, МТЦ «Космос»;

цена билета: 0–400 рублей.

Открытие сезона в театре «Ангажемент» (16+)

В этом году молодежному театру исполняется 25 лет. Он по-прежнему молод! Трудно описать одним словом, что это будет за вечер. Но точно можно сказать, что на сцене театра можно будет увидеть всё. «Ангажемент» танцует, поёт, шутит, извивается, ходит колесом, стоит на ушах… Но самое главное, он не забывает, как это всё начиналось и кто это всё начинал.

Когда: 15 сентября, 18:00;

где: Олимпийская, 8а, театр «Ангажемент»;

цена билета: 500 рублей.

Танцевальное шоу «Золотые ворота Сибири» (6+)

Лучшие танцевальные дуэты Европы и мира будут танцевать под горячие латиноамериканские ритмы. Если вы любитель бальных танцев, латины, страсти, огня, вам нельзя это пропустить.

Когда: 15 сентября, 18:30;

где: Герцена, 87, «Золотые ворота Сибири»;

цена билета: 1000–3000 рублей.

Мастер-класс по живописи на воде (12+)

Эта форма живописи уже полюбилась некоторым тюменцам. Искусство создания необычайной красоты картин, красками на воде, при которой получается уникальное изображение. Изображение, созданное на воде, можно переводить на бумагу, ткань, дерево, стекло и керамику. Неповторимый рисунок станет украшением интерьера, одежды или аксессуаров.

Когда: 15 сентября, 20:00;

где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол»4 цена участия: 600 рублей;

запись: 46–84–09.

Показ фильма «На игле» (18+)

История о парне-наркомане и его друзьях, обитающих в Эдинбурге. Рентон — заядлый героинщик, который в отличие от своих собратьев не раз пытался завязать. Как книга, так и фильм являются своего рода пособием про наркоманов: на что готов пойти героинщик ради дозы, какой жизнью живет и с какими проблемами сталкивается, когда «слетает» и снова «запрыгивает» на иглу. Очень яркий, с бешеным ритмом, внешне противный, но на самом деле кино о силе воли и о том, что делает нас людьми. Один из самых культовых фильмов 90-х. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 15 сентября, 20:00;

где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar;

цена билета: 200 рублей (депозит в баре).

Концерт Нигатива (18+)

Российский рэпер, бывший участник группы «Триада». Его называют автором лучших клипов в русском рэпе, а его музыку — «интеллигентным рэпом с душой». На концерте будут звучать только проверенные хиты и новые треки с грядущего альбома «Жамевю».

Когда: 15 сентября, 20:00;

где: Осипенко, 81, Дом Печати;

цена билета: 800–2500 рублей.

Хоррор-аттракцион «Zаражение» (18+)

Забудьте, что такое обычный формат «выйди из комнаты». «Zаражение» объединило в себе сити-квест, квиз и эскейп-рум. Ваша игра закончится только тогда, когда вы ее пройдете! Ограничения во времени не существует. Спасите мир от зомби-апокалипсиса!

Когда: 15 сентября, 21:00;

где: Ползунова, 1/1, район школы № 48;

цена билета: 1000 рублей.

Вечеринка That sound session (18+)

DJ Skin и DJ Ready вновь готовы поделиться любимыми треками из своей обширной NU-Disco-коллекции. Электронный жанр музыки nu-disco объединяет в себе типичные элементы яркости и саунд-стилистики 70-х и 80-х годов вкупе со свойственной музыке моднейшей вседозволенностью нашего времени. Доставайте самый экстравагантный наряд, расчехляйте роликовые коньки, стряхивайте пыль с зеркального шара и погружайтесь в пятничную атмосферу Disco.

Когда: 15 сентября, 23:00;

где: Осипенко, 81, Дом Печати;

вход свободный.

Воскресенье, 16 сентября

Мастер-класс по йоге (16+)

Узнать больше о практике, познакомиться с основными асанами и получить массу полезных навыков можно будет на открытом уроке в школе «Я Yougin». Не забудьте взять с собой удобную одежду.

Когда: 16 сентября, 13:00;

где: Малыгина, 14, школа «Я Yougin»;

вход свободный.

Мастер-класс по живописи маслом (12+)

Нарисуйте натюрморт и избавьтесь от осенней хандры. Почему именно натюрморт? Потому что это самый простой жанр, доступный даже для начинающих. На примере натюрмортов легче учиться передавать объем, пространство, фактуру. Продолжительность мастер-класса: три часа.

Когда: 16 сентября, 15:00;

где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол»;

цена участия: 900 рублей;

запись: 46–84–09.

Спектакль «Поместье ворона» (18+)

Новый сезон откроет мистический детектив и одновременно черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт, где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления. Вас будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может, и чем-то еще более загадочным…

Когда: 16 сентября, 18:00;

где: Олимпийская, 8а, театр «Ангажемент»;

цена билета: 500 рублей.

Группа SYNTHEZZA (16+)

Современная электронная музыка, исполненная на живых инструментах, с настоящим джазовым отношением. В программе на воскресный вечер — Electro Pop, Deep House, NeoSoul, RnB — в авторских аранжировках.

Когда: 16 сентября, 19:00;

где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar;

цена билета: 300 — 400 рублей.

А куда еще сходить и съездить

В рубрике «Маршрут выходного дня» мы рассказывали, где в Тюмени посмотреть на редких животных и покататься на собачьих упряжках. А до этого делились подборкой интересных туристических баз, о которых мало кто знает — можно сплавать на остров, переночевать в кедровой роще или в настоящем домике на дереве.

Если у вас есть машина и целый день в распоряжении, то изучайте топ-5 самых красивых мест Тюменской области по версии местного блогера-путешественника и отправляйтесь в путь.