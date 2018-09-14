В США украденную нацистами картину Ренуара вернули законному владельцу

Картина Огюста Ренуара «Две женщины в саду», которая была украдена нацистами у еврейского коллекционера Альфреда Вайнбергера, вернулась законным владельцам. Об этом передает агентство AFP.

Как отмечается, полотно было похищено нацистами из банковского хранилища в Париже, после чего сменило множество хозяев. Картина выставлялась на торгах в Йоханнесбурге, Лондоне, Цюрихе и Нью-Йорке. Предполагаемый владелец работы добровольно согласился отказаться от претензий на произведение искусства.

«Благодарю за то, что у меня есть возможность показать моей любимой семье, где бы она ни находилась, что справедливость существует. Спасибо от всего сердца», — сказала единственная живая наследница Вайнбергера Сильвия Сулитцер.

Отметим, что во время Второй мировой войны Вейнбергер был членом французского Сопротивления. Кроме «Двух женщин в саду», нацисты забрали у семьи четыре другие картины Ренуара, а также одну работу Эжена Делакруа . Где находятся сейчас, остается неизвестным.

Напомним, в конце июля в Красноярске с уличной выставки под названием «Флаг в Руки. Поэзия рабочего угара» были украдены десять картин на сумму 160 тысяч рублей.

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