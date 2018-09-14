Берегите детей: Закари Куинто съест их души в экранизации романа Джо Хилла «Страна Рождества»

Закари Куинто и Эшли Каммингс исполнят главные роли в мистическом сериале по мотивам бестселлер Джо Хилла «NOS4A2», в России вышедшем под названием «Страна Рождества».

Куинто изобразит бессмертного Чарли Манкса, пожирающего души детей. Он заманивает их в свой «роллс-ройс» с номерным знаком «NOS4A2», высасывает невинные души, а «оболочку» отправляет в зловещую воображаемую страну Рождества.

Но однажды у Манкса появляется достойный соперник — молодая художница и бывшая пациентка психиатрической клиники с редким даром находить пропавшие вещи (Эшли Каммингс). Когда ее сын становится очередной жертвой Манкса, она пускается в опасное путешествие в мир его страшных фантазий.

Кари Скогланд, работавшая над «Карателем» и «Рассказом служанки», срежиссирует первые два эпизода. Съемки «Страны Рождества» стартуют уже на этой неделе, так что премьеру нового хоррора можно смело ожидать в следующем году.

Елизавета Бережная