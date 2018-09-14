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Прорвавшаяся канализация нанесла непоправимый урон картинам рязанских художников
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Прорвавшаяся канализация нанесла непоправимый урон картинам рязанских художников 

Национальный Туристический Союз + ещё 3 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Инцидент, в результате которого была уничтожена коллекция картин рязанских художников, произошел в подвале выставочного зала «Артрум» в Рязани. Прорвавшаяся канализация затопила помещение, в котором хранились полотна. По словам сотрудников, это уже четвертый зафиксированный случай.
Запланированная по случаю празднования 100-летия РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова (Рязанское воздушно-десантное училище) экспозиция в данный момент находится под угрозой срыва, поскольку авторские работы, хранящиеся в пострадавшем подвале, должны были войти в презентационную коллекцию, теперь же они пришли в негодность.
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