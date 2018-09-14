Пьесу «Сирано де Бержерак» представят в Александринском театре в прозе

В Александринском театре сегодня вечером представят одну из популярнейших пьес мирового репертуара — «Сирано де Бержерак». Произведение французского неоромантика Эдмона Ростана обрело в Петербурге новое прочтение. На генеральной репетиции побывал корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.

Четвертый ярус Александринского театра. Сюда — самые дешевые билеты. Так называемые места с ограниченной зоной видимости. Но смотреть этот спектакль лучше именно отсюда. Так больше понимаешь главного героя. Наслаждаться жизнью «Сирано де Бержераку» вечно мешает огромных размеров нос.

Поэт, сатирик и остряк де Бержерак в Париже имеет репутацию самого бесстрашного и отчаянного бретера. Свой выдающийся орган герой считает уродством и использует в качестве основной причины для вызова на дуэль.

В оригинале Эдмона Ростана события разворачиваются в конце VII века. В адаптации — времена перемешаны. Выбор оружия для дуэли начинается со старинных сабель, а заканчивается гранатометами и полицейскими щитами.

Все происходящее на сцене снимает видеооператор. Он же следует за героем, даже тогда, когда тот покидает сцену. Здесь режиссер Иван Рощин ломает привычное представление о театре. Спектакль плавно переходит в киноформат. Такой ход позволяет авторам не только показать то, что происходит за кулисами, но даже прокатиться на автомобиле вокруг здания.

Режиссер меняет не только «картинку», но и звук. Российские зрители помнят «Сирано де Бержерака» в поэтическом переводе Татьяны Щепкиной-Куперник. Новый вариант впервые в истории написан в прозе.

«Уже очень многие сожалеют, что вот эти стихи наши любимые мы не услышим в спектакле. И это не услышим, поплачем над этим. Мало того, я хочу сказать, что мы большинство известных и любимых сцен просто убрали из спекталя», — рассказал главный режиссер Александринского театра Иван Рощин.

Некогда главная тема пьесы — влюбленность в девушку Роксану — в этом спектакле сходит на нет. На первом плане — отношение де Бержерака к миру, его чувство свободы и абсолютная бескомпромиссность. Противостояние героя обществу авторы передали в духе корейских боевиков. Поэт вооружается двумя молотками и идет против бойцов ОМОНа.

Отчаянная борьба за собственную правоту лишает Сирано его легендарного носа. Но это не финал — лишь начало спектакля. А чем закончится история, зрители узнают уже сегодня вечером. На премьеру в Александринском театре проданы все билеты.

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