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Планы на выходные: Романовы, литература и короткометражки
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Планы на выходные: Романовы, литература и короткометражки 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru рассказывает, что делать жаждущим культурного досуга на выходных 14–16 сентября в Москве.
Выставки
Две новые экспозиции, связанные с императорской семьей, открылись в Новой Третьяковке на Крымском Валу. На выставке «Романовы. Семейные хроники» будут представлены фотографии и альбомы Романовых, поступившие в музей из Гатчинского и Александровского дворцов.
Посетители также смогут увидеть акварели Великой княгини Ольги Александровны, дочери императора Александра III. На выставке представлены произведения, созданный Великой княгиней с 1898 по 1952 года во время ее пребывания в России, Дании и Канаде.
Три новые выставки можно посетить в Мультимедиа Арт Музее. На экспозиции будут доступны снимки студентов школы Родченко, работы американского художника, классика мирового современного искусства Джима Дайна, привезенные из Центра Помпиду, а также эксперименты художников с фотографией.
Концерты
14–16 сентября в Москве пройдет Red Bull Music Festival. Начнется фестиваль с дня электропопа, на котором выступят Юрий Чернавский, Manizha, Мириам Сехон и другие. Затем гостей фестиваля ждет день виниловой культуры: они смогут приобрести виниловые пластинки и послушать диджей-сеты.
Фестивали
В Коломне 15 сентября пройдет ежегодный литературный фестиваль «Антоновские яблоки». Гостей ждут встречи с писателями, чтение вслух для взрослых и детей, а также творческие перфомансы и экскурсии по городу.
Ярмарки
15 и 16 сентября на Хлебозаводе №9 пройдет маркет «4 сезона». Помимо традиционных handmade-изделий, дизайнерской одежды и авторской посуды, гостей ярмарки ждут эко-выпечка, джазовый концерт и мастер-классы по рукоделию.
Кино
В кинотеатре «Иллюзион» 14–16 сентября пройдет фестиваль Kinematic Shorts. Зрители смогут не только посмотреть шесть фильмов, преодолевших отбор, но и выбрать среди них победителя. В программе — фильм о необычном знакомстве с родителями, криминальное драмеди о девушке, грабящей банки со скуки, картина о сотруднике музея и другие фильмы.
Среди киноновинок на этой неделе внимание стоит обратить на ужастик «Хищник», драматический вестерн «Девица», триллер «Багровая мята» и российский фильм «Временные трудности».
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