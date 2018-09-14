10 деталей в мультиках Disney, которые меняют всё

Не все мультфильмы Disney получаются такими, как их изначально задумывали сценаристы. Эти 10 сюжетных деталей могли бы кардинально изменить мультфильм, но не были использованы в финальной версии. А вам бы понравились такие изменения?

1. Изначально Эльза и Анна не были сестрами. Предполагалось, что Эльза, брошенная в день свадьбы невеста, заморозила свое разбитое сердце и стала злой. И Анна попросит злую королеву применить силу и к своему сердцу.

Disney

2. Стич не был инопланетянином. Неведомый зверь таился в лесах Канзаса и ждал случая познакомиться с людьми.

Disney

3. Шрам должен был вырастить Симбу после смерти Муфасы.

Disney

4. «Вверх» должен был стать мультфильмом про двух братьев, живущих в волшебном плавучем мире.

Disney

5. Своеобразный оммаж «Зачарованной» прослеживался в первом сценарии «Рапунцель: Запутанная история»: Рапунцель жила в современном Сан-Франциско, а затем попала в волшебный мир.

Disney

6. Лис Ник был не аферистом, а дизайнером, разработавшим «Парк дикой жизни», где хищники могли бы расслабиться и быть собой.

Disney

7. 27! 27 эмоций было у Райли в первоначальном сценарии.

Disney

8. Мулан и Шэнг женились бы на первых же минутах мультика. Именно за женихом Мулан отправилась бы на войну.

Disney

9. В мультике «Корпорация монстров» монстры были бы детскими страхами главного героя, с которыми он справлялся уже во взрослой жизни.

Disney

10. В первом скрипте Моана была самым преданным фанатом Мауи. Но личная встреча с полубогом разочаровала девушку.

Disney