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10 деталей в мультиках Disney, которые меняют всё
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10 деталей в мультиках Disney, которые меняют всё 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Не все мультфильмы Disney получаются такими, как их изначально задумывали сценаристы. Эти 10 сюжетных деталей могли бы кардинально изменить мультфильм, но не были использованы в финальной версии. А вам бы понравились такие изменения?
1. Изначально Эльза и Анна не были сестрами. Предполагалось, что Эльза, брошенная в день свадьбы невеста, заморозила свое разбитое сердце и стала злой. И Анна попросит злую королеву применить силу и к своему сердцу.
Disney
2. Стич не был инопланетянином. Неведомый зверь таился в лесах Канзаса и ждал случая познакомиться с людьми.
Disney
3. Шрам должен был вырастить Симбу после смерти Муфасы.
Disney
4. «Вверх» должен был стать мультфильмом про двух братьев, живущих в волшебном плавучем мире.
Disney
5. Своеобразный оммаж «Зачарованной» прослеживался в первом сценарии «Рапунцель: Запутанная история»: Рапунцель жила в современном Сан-Франциско, а затем попала в волшебный мир.
Disney
6. Лис Ник был не аферистом, а дизайнером, разработавшим «Парк дикой жизни», где хищники могли бы расслабиться и быть собой.
Disney
7. 27! 27 эмоций было у Райли в первоначальном сценарии.
Disney
8. Мулан и Шэнг женились бы на первых же минутах мультика. Именно за женихом Мулан отправилась бы на войну.
Disney
9. В мультике «Корпорация монстров» монстры были бы детскими страхами главного героя, с которыми он справлялся уже во взрослой жизни.
Disney
10. В первом скрипте Моана была самым преданным фанатом Мауи. Но личная встреча с полубогом разочаровала девушку.
Disney
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