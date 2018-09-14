Театр «У Никитских ворот» представит премьеру «Капитанская дочка»

Одной из отличительных особенностей репертуара Театра «У Никитских ворот» является преобладание постановок, созданных по лучшим образцам мировой и отечественной литературы. Шекспир, Гоголь, Толстой, Куприн, Сэлинджер… И, наконец, ПУШКИН. Идея создания музыкального спектакля по повести А. С. Пушкина родилась у Марка Розовского в середине 80-х годов прошлого века, когда он работал над постановкой мюзикла «Бедная Лиза». Однако осуществить свой замысел режиссер смог только через три десятилетия… Соавтором музыкального спектакля стал давний единомышленник М. Розовского, один из главных мелодистов советского и российского кинематографа Максим Дунаевский . Их творческий союз родился еще во времена легендарной театральной студии МГУ «Наш дом», одним из руководителей которой был М. Розовский. Результатом сотворчества стали, в частности, знаменитый музыкальный спектакль «Три мушкетера» и созданный на его основе телевизионный художественный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера».

Марк Розовский так высказался о завершенной работе: «Эту книгу я прочитал раз пятьдесят от корки до корки и, наверное, раз сто по отдельным главам. Ибо решился на попытку книжное чудо превратить в чудо театральное — поставить „Капитанскую дочку“ на сцене театра „У Никитских ворот“ в сложнейшем жанре „русского мюзикла“. Для этого мой друг, композитор Максим Дунаевский, написал, по-моему, потрясающую музыку, а мы — все создатели и участники этого спектакля — актеры, балетмейстер, сценограф, художники по свету, по костюмам и др. — сделали всё, чтобы „Капитанская дочка“ впечатлила наших зрителей».

В «Капитанской дочке» поднимаются темы, важные как для подростков, так и для людей старших поколений: любовь к Родине, понятие чести и достоинства, роль личности в истории, ценность человеческой жизни и истинных чувств. По традиции в спектакле заняты два равноценных танцующих и поющих актерских состава: это около 40 артистов всех поколений, есть среди них и маститые актеры, и выпускники театральных ВУЗов этого года. Как всегда, постановка не обойдется без оригинальных режиссерских решений.

Пресс-служба Театра «У Никитских ворот»