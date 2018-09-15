Ещё
Первый российский рэп-сериал Валерии Гай-Германики «Бонус»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет

Первый российский рэп-сериал Валерии Гай-Германики «Бонус» 

N24.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: N24.ru
Суперкары, девушки-модели, золотые украшения и тонна пафоса — примерно так сегодня выглядят клипы популярных рэп-исполнителей. Менее раскрученные музыканты, которые только пытаются пробиться наверх, читают свои тру-истории на фоне обшарпанных серых многоэтажек. Не стоит задаваться вопросом, какой рэп честнее, потому что везде есть своя история. Телеканал ТНТ и самый, наверное, честный режиссер современности Валерия Гай-Германика — представляют свою. Первый рэп-сериал «Бонус» — скоро на ТНТ-PREMIER.
Главный герой истории Бонус — молодой пацан из глубокой провинции, где мужское население в основном сидит по тюрьмам за браконьерство и воровство. И Бонус пошел бы проторенной дорожкой, если бы мама на 13-летие не подарила ему плеер. С тех пор парень сильно подсел на рэп — сначала просто слушал, а потом и сам начал писать кривые строчки в дешевых блокнотиках. Постепенно Бонус стал известен на районе и его треки зазвучали на улице. Но он вовсе не стремится к славе и популярности, он просто делает то, что умеет и любит.
Однажды друг Бонуса по кличке Гашик утягивает его за собой в столицу в поиске новых возможностей. А заодно, чтобы скрыться от местных бандитов, которым они случайно насолили. В Москве Бонус встречает свою первую любовь. Ее зовут Соня, и она дочка крупного бизнесмена. А что происходит, когда бедный провинциал влюбляется в столичную принцессу? Правильно — на наших глазах возрождается осовремененная история безумной любви Ромео и Джульетты. Без серенад и средневековых костюмов, но под трушный уличный рэп и среди небоскребов.
«Бонус» — новый жанр на российском ТВ — сериал с элементами мюзикла и театрального действа. При этом все сделано абсолютно не кондово: если музыка, то рэп и хастл, если театр — то жесткий постмодернизм. Именно в такой форме Валерия Гай-Германика решила сделать откровенное высказывание про современное молодое поколение России. Получилось точно, жестко и актуально. Сериал «Бонус» — это история поисков себя и своего места в этом мире, история становления и обретения смыслов подростком, сопротивления масс-культуре и обстоятельствам.
Сериал «Бонус», с 20 сентября, только на ТНТ-PREMIER.
N24.ru: последние новости
«УЛИЦА». НОВЫЙ СЕЗОН Найдены черные ящики рухнувшего в Иркутской области Ми-8 На месте крушения вертолета МИ-8 в Иркутской области обнаружены тела членов экипажа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х10
Что стало с ведущим «Моей семьи»
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню6
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение