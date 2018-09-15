Первый российский рэп-сериал Валерии Гай-Германики «Бонус»

Суперкары, девушки-модели, золотые украшения и тонна пафоса — примерно так сегодня выглядят клипы популярных рэп-исполнителей. Менее раскрученные музыканты, которые только пытаются пробиться наверх, читают свои тру-истории на фоне обшарпанных серых многоэтажек. Не стоит задаваться вопросом, какой рэп честнее, потому что везде есть своя история. Телеканал ТНТ и самый, наверное, честный режиссер современности Валерия Гай-Германика — представляют свою. Первый рэп-сериал «Бонус» — скоро на ТНТ-PREMIER.

Главный герой истории Бонус — молодой пацан из глубокой провинции, где мужское население в основном сидит по тюрьмам за браконьерство и воровство. И Бонус пошел бы проторенной дорожкой, если бы мама на 13-летие не подарила ему плеер. С тех пор парень сильно подсел на рэп — сначала просто слушал, а потом и сам начал писать кривые строчки в дешевых блокнотиках. Постепенно Бонус стал известен на районе и его треки зазвучали на улице. Но он вовсе не стремится к славе и популярности, он просто делает то, что умеет и любит.

Однажды друг Бонуса по кличке Гашик утягивает его за собой в столицу в поиске новых возможностей. А заодно, чтобы скрыться от местных бандитов, которым они случайно насолили. В Москве Бонус встречает свою первую любовь. Ее зовут Соня, и она дочка крупного бизнесмена. А что происходит, когда бедный провинциал влюбляется в столичную принцессу? Правильно — на наших глазах возрождается осовремененная история безумной любви Ромео и Джульетты. Без серенад и средневековых костюмов, но под трушный уличный рэп и среди небоскребов.

«Бонус» — новый жанр на российском ТВ — сериал с элементами мюзикла и театрального действа. При этом все сделано абсолютно не кондово: если музыка, то рэп и хастл, если театр — то жесткий постмодернизм. Именно в такой форме Валерия Гай-Германика решила сделать откровенное высказывание про современное молодое поколение России. Получилось точно, жестко и актуально. Сериал «Бонус» — это история поисков себя и своего места в этом мире, история становления и обретения смыслов подростком, сопротивления масс-культуре и обстоятельствам.

Сериал «Бонус», с 20 сентября, только на ТНТ-PREMIER.