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«Пчелка Майя» прилетела в приложение «МУЛЬТ»
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«Пчелка Майя» прилетела в приложение «МУЛЬТ» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Теперь юные зрители могут познакомиться с приключениями самой трудолюбивой и добродушной букашки из мультфильма!
Мультсериал «Пчелка Майя. Новые приключения» очень яркий, красочный и добрый! Пчелка Майя — обычная рабочая пчелка в улье, но мир вокруг нее так удивителен, а она — так любознательна, что без приключений тут не обойтись. Майя и ее верные друзья справятся с любыми трудностями и преодолеют все препятствия вместе.
Источник: Ирина Жегалик
Совсем скоро зрителей приложения ждут и другие замечательные премьеры. С 20 сентября малыши смогут посмотреть мультфильм «Клео — забавный щенок», а с 27 сентября — мультик «Квадратные зверюшки». А в октябре дети познакомятся с мультфильмами «Дошколята» и «Дейзи и Олли».
Все мультики будут понятны даже самым маленьким, в них герои всегда узнают что-то новое, учатся хорошему и стремятся сделать мир вокруг себя лучше. Смотрите самые полезные и добрые мультфильмы только в приложении «МУЛЬТ».
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