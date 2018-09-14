«Пчелка Майя» прилетела в приложение «МУЛЬТ»

Теперь юные зрители могут познакомиться с приключениями самой трудолюбивой и добродушной букашки из мультфильма!

Мультсериал «Пчелка Майя. Новые приключения» очень яркий, красочный и добрый! Пчелка Майя — обычная рабочая пчелка в улье, но мир вокруг нее так удивителен, а она — так любознательна, что без приключений тут не обойтись. Майя и ее верные друзья справятся с любыми трудностями и преодолеют все препятствия вместе.

Источник: Ирина Жегалик

Совсем скоро зрителей приложения ждут и другие замечательные премьеры. С 20 сентября малыши смогут посмотреть мультфильм «Клео — забавный щенок», а с 27 сентября — мультик «Квадратные зверюшки». А в октябре дети познакомятся с мультфильмами «Дошколята» и «Дейзи и Олли».

Все мультики будут понятны даже самым маленьким, в них герои всегда узнают что-то новое, учатся хорошему и стремятся сделать мир вокруг себя лучше. Смотрите самые полезные и добрые мультфильмы только в приложении «МУЛЬТ».

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