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iflix планирует в 4 раза увеличить каталог оригинального контента
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iflix планирует в 4 раза увеличить каталог оригинального контента 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
VOD-платформа iflix наращивает производство собственного контента на 2019 год, в продолжение того, что компания называет, «исключительными показателями» существующих оригинальных программ.
Компания из Куала-Лумпура, которая работает на территории Азии, Африки и Ближнего Востока, планирует к концу 2019 года в четыре раза увеличить объем собственного контента. Планируется добавить не менее 12 телесериалов и 30 фильмов, а также новые шоу, посвящённые музыке и спорту, включая малазийский футбол.
Компания также начала сотрудничать с мультиплатформенной развлекательной компанией Wattpad для разработки новых фильмов на основе местных сюжетов в Индонезии, а также работает с местными знаменитостями и авторами YouTube для создания короткометражного оригинального контента, брендированного iflix Snacks.
«Расширение границ как в творчестве, так и в вопросе изменения состояния местного контента лежит в основе нашей оригинальной стратегии. Каталог 2019 года будет решать новые задачи, включая масштабирование успеха на рынках, где пул талантов по-прежнему не столь значительный. Мы будем продолжать изучать новые жанры, извлекать выгоду из непредсказуемости и принимать обоснованные риски. Эта игра — часть колдовства, часть химии», — заявил Марк Фрэнсис, глобальный директор по собственному контенту iflix, — «Мы видим сочетание отличных местных форматов, лучших талантов и местных знаний и креативности как ключ к созданию по-настоящему уникального контента на каждом рынке».
Оригинальный криминальный экшн-сериал «KL Gangster: Underworld», основанный на местной франшизе, показал в течение первой недели после выхода рейтинг 70%, в iflix Malaysia его доля составила 24% аудитории, — добавляет компания. В то же время другой оригинальный сериал iflix, основанный на фильме «Magic Hour: The Series», обошел сериал из США «The Flash» и корейскую драму «Goblin» на локальном рынке Индонезии в момент выхода в конце 2017 года, — утверждает стриминговая компания.
ИСТОЧНИК: Rapid TV News
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