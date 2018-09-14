«Ходячих мертвецов» растянули на 10 лет

Поклонники сериала «Ходячие мертвецы», того самого, который породил мем «Карл!», будет идти в течение следующих десяти лет. Проект будет существовать в том или ином виде: это будут либо новые серии либо сиквелы и приквелы.