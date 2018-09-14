Спектакль «Виной всему была ее корона» посмотрели богородское школьники

Они посетили спектакль театра «Мир искусства», который проходил на сцене Центрального Дома журналиста.

Ученики 10 класса школы №1349 вместе со своим классным руководителем во вторник, 11 сентября посмотрели постановку «Виной всему была ее корона». Автор пьесы и режиссер спектакля Александр Кравцов рассказывают зрителям о бурных страстях, царственных особах и трагической развязке истории.

В основе сюжета лежит небольшой эпизод из жизни царицы и ее окружения.

Юные жители Богородского перенеслись в этот вечер в эпоху правления Екатерины Великой. Школьники вместе с педагогом заглянули в будуар императрицы и узнали, что происходило в ее покоях и как эти события отражались на судьбе государства.