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Спектакль «Виной всему была ее корона» посмотрели богородское школьники
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Спектакль «Виной всему была ее корона» посмотрели богородское школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Они посетили спектакль театра «Мир искусства», который проходил на сцене Центрального Дома журналиста.
Ученики 10 класса школы №1349 вместе со своим классным руководителем во вторник, 11 сентября посмотрели постановку «Виной всему была ее корона». Автор пьесы и режиссер спектакля Александр Кравцов рассказывают зрителям о бурных страстях, царственных особах и трагической развязке истории.
В основе сюжета лежит небольшой эпизод из жизни царицы и ее окружения.
Юные жители Богородского перенеслись в этот вечер в эпоху правления Екатерины Великой. Школьники вместе с педагогом заглянули в будуар императрицы и узнали, что происходило в ее покоях и как эти события отражались на судьбе государства.
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