35 лет Эми Уайнхаус. Слушаем лучшие песни, смотрим последние фото, вспоминаем

Сегодня, 14 сентября, свое 35-летие могла бы отпраздновать одна из лучших соул— и ритм-энд-блюз-исполнительниц, обладательница пяти премий «Грэмми» — Эми Уайнхаус . Ее не стало в 2011 году — 23 июля тело Эми было найдено в ее доме в Северном Лондоне. Через несколько часов после того, как стало известно о смерти певицы, медики дали заключение: сердечный приступ на фоне алкогольной интоксикации.

Эми Уайнхаус было 27 лет — она стала еще одним человеком, убедившим фанатов в существовании «Клуба 27».

Последний клип на песню Эми вышел уже после ее смерти — вместе с легендарным Тони Беннетом они записали Body and soul. Эта песня стала первым синглом на пластинке Lioness: Hidden Treasures — посмертном альбоме Уайнхаус, который вышел 5 декабря 2011 года. Композиция Body and soul была презентована раньше, в 28-й день рождения певицы — 14 сентября 2011 года и победила на 54-й церемонии «Грэмми» в номинации «Лучший дуэт».

Одной из последних фотографий Эми стал кадр, где она просто идет по улице Лондона к своей квартире. А спустя семь лет после ее смерти, 27 июля 2018 года, близкий друг певицы фотограф Блейк Вуд выпустил книгу, в которой опубликовал неизвестные ранее снимки Уайнхаус. Как сообщал сам Вуд, фото были сделаны в период с 2008 по 2009 год — самое прекрасное и одновременно самое страшное время для легендарной Эми Уайнхаус.

Об этом «счастливом и ужасном времени» в 2015 году режиссер Азиф Кападиа снял документальный фильм. Он так и называется — «Эми». В ленте использовано много видеозаписей из личного архива семьи певицы, приведены комментарии ее отца Митча (который, кстати, написал мемуары Amy, My Daughter) и артистов, работавших с певицей. В частности, Тони Беннета, который был последним, с кем Эми работала в тандеме. Фильм «Эми» стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Визитной карточкой певицы всегда был ее голос и яркий внешний вид. Однако Эми, будем откровенны, имела немалые проблемы с алкоголем и наркотиками. В специальной памятной публикации БигПикча предлагает вам посмотреть, как выглядела молодая Эми — еще до всемирной славы и истерики папарацци, преследовавших звезду повсюду и во многом определивших частоту ее нервных срывов.

«Я жалею, что не успел ей сказать, чтобы она боролась с зависимостью. Я бы сказал ей остановиться, иначе она умрет», — говорил уже после смерти Эми Тони Беннет.

И давайте посмотрим три самых популярных клипа в карьере легендарной Эми — на песню Back to black, You know I`m no good и песню Rehab. В них, кажется, вся ее боль, вся решимость и бескомпромиссность. Вся она. Первый клип собрал на YouTube на сегодняшний день 346 миллионов просмотров. Второй — 193 миллиона. Третий — 194 миллиона.

Для перечисления всех наград Эми Уайнхаус в «Википедии» выделена отдельная статья — их сумасшедшее, невероятное количество. Пожалуй, одними из самых значимых стали пять премий «Грэмми», о которых мы говорили выше. 14 сентября 2014 года в лондонском районе Кэмден-Таун был открыт бронзовый памятник Эми Уайнхаус.