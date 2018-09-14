Екатеринбург встречает Турандот

Недосказанная опера Пуччини будет терзать умы режиссёров ещё много столетий, но её завершение по версии Франко Альфано близко ценителям оперы. Известный российскому зрителю в постановке «Богема» в Большом театре Жан-Ромен Весперини — молодой и дерзкий режиссёр-постановщик из Франции, специально приглашённый для этой оперы в Екатеринбург высказал свою точку зрения преддверии волнующего показа:

— Истинный драматизм, на мой взгляд, будет наиболее выразителен именно в версии Альфано. Не смотря на полное погружение в древность, события, которые разворачиваются в «Турандот» весьма современны. И даже жестокость главной героини можно в целом оправдать, если изучить её образ.

Вы работали на многих международных площадках, есть ли разница в работе с русскими актёрами?

Первое, что мне бросилось в глаза, это особая душевность русских актёров. Они поют душой. Я могу точно сказать, что у нас очень сильный состав и это будет видно на премьере. Но, за высокими академическими навыками, у этих солистов есть глубокий духовный мир, и зритель это обязательно почувствует. Они переживают настоящие искренние эмоции на сцене. Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

Как долго идёт подготовка к премьере?

Первые репетиции прошли еще в мае, тогда же началась подготовка по изготовлению костюмов и декораций. На сегодняшний день я могу сказать, что проделана большая и сложная работа. Но основной этап еще впереди.

Сегодня многие режиссёры пытаются осовременить балет и оперу, добавляя в классические сюжеты элементы современной жизни в виде декораций или костюмов, близок ли вам такой подход?

Зрителю нужно давать свободу для фантазии. Важно понимать, что увидев на сцене то, что зритель видит в своей ежедневной будничной жизни, он утратит настроение праздника и ощущение чуда. Театр способен переносить нас в другие миры и эпохи, было бы глупо не воспользоваться этим. Наша фантазия может дать нам на много больше, чем мы думаем. У меня есть маленькая дочка, которой я люблю читать сказки и с удовольствием это делаю. Потому что её горящие глаза в эти моменты невероятно вдохновляют меня. И я всегда стремлюсь рассказать зрителю сказку и увести в мир фантазии. Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

Есть ли у вас свой стиль в работе, вы больше диктатор или скорее дипломат?

Моя режиссура — вовсе не жёсткий квадрат. Да, я ставлю рамки, но внутри оставляю для артистов и свободное пространство. Солисты очень хорошо работают, когда им даёшь некоторую свободу, и они знают, что могут привнести в роль что-то своё. У нас в спектакле несколько составов, и каждый певец имеет свой собственный темперамент. Я как режиссёр заинтересован в том, чтобы их темперамент на сцене раскрылся. Это не говорит о том, что я разрешаю артистам делать все, что вздумается. Каждому я показываю границы, за которые он не может выходить. Когда ты ограничен рамками, но всё-таки можешь сделать вдох — это важно. Такой подход является для меня современным.

Китайские и монгольские мотивы вдохновили художника Дирка Хофакера на создание невероятных массивных двухъярусных декораций. Только для дворца было изготовлено восемь двухметровых драконов. Сцена-трансформер по ходу спектакля будет уводить зрителя то в бамбуковые заросли, то в кирпичную стену древнего города, то в пышные убранства императорского дворца. Костюмы героев пошиты в стиле фэнтези. Екатеринбургский дизайнер одежды Светлана Корбан представила для постановки свою авторскую работу — головной убор для главной героини. Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

— Я много работаю в немецкоговорящих странах, — рассказывает Дирк Хофакер, — Германия, Швейцария, Австрия. Их основное отличие от России — полностью индустриализированное производство. Такой театр как ваш выдаёт около 60 премьер в год. И это условие заставляет театр искать решение, при которых можно выпускать спектакли очень быстро. Это одна из причин, почему постановки даже в разных театрах выглядят похожими друг на друга. Процесс превращается в конвейер, творчество — в рутину, ты думаешь только о том, как всё успеть. В России есть возможность действительно создать декорации и костюмы, вложить в них любовь. Здесь можно позволить себе помечтать. Россия — это страна, где до сих пор ценят красоту.

В премьерный день партию принцессы Турандот споют три солистки: гостья из США Лидия Изли, Зоя Церерина, выступавшая в этой роли в России и в немецком Бонне, а также солистка екатеринбургского театра Ирина Ринзунер.

Зоя Церерина поделилась впечатлениями от предпремьерных репетиций:

— Не первый раз я выхожу в этой роли, но в каждой постановке я пытаюсь найти для своей героини новые краски. Турандот — непростой образ, особенно в трактовке нашего режиссера Весперини. На этот раз она романтична и окутана мистическим ореолом — не вполне реальна, и, скорее, напоминает персонаж из мира фэнтези. Образ получается лиричный, мягкий и нежный. Я постараюсь передать это голосом. Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

Итальянский тенор Паоло выйдет на сцену в паре с Турандот — Зоей Церериной. О том, каким он видит Калафа, Паоло рассказал Ревизору.ru:

— Калаф — технически трудная партия, но не самая сложная роль для меня, — считает Паоло. — Идентичность героя достаточно ясна. Калаф — это неизвестный принц, который хочет получить реванш — добиться любви, вернуть прежнюю славу и получить обратно все то, чего он был лишён.

Мне нравится финал Альфано, я не вижу в нём ничего странного — этот финал ведет нас к реальности. На самом деле, Калаф не любит Турандот — он её физически завоёвывает. Турандот делает переход от ледяной принцессы к настоящей женщине — и это решает судьбу Калафа, он остается в живых.

Алексей Косарев исполнитель партии Калафа из России по-другому воспринимает его лирический смысл:

— Если играть то, что лежит на поверхности, и петь то, что написано, — всё достаточно просто. Но такой трактовке, не достает глубины — мне же интересно развить характер моего героя. Для меня главный вопрос — как может Калаф полюбить Турандот, которая уже убила 25 претендентов на своё сердце? Очевидно, мой герой обладает такой внутренней силой, что способен переступить через это обстоятельство, и поэтому ему удаётся преобразить эту женщину — ощущая эту мощь, она тает в его руках. Или же это действительно большая любовь? Для меня это загадка…