Мост между двумя культурами: Тёплое открытие и дни бесплатных документалок «Территории кино» 

Немного затянувшееся начало открытия и торжественная обстановка предрасполагают абстрагироваться от восприятия Кафедрального собора как популярного туристического места. Калининградцу в силу привычки нечасто удаётся ощутить себя здесь так, как чувствуешь, когда посещаешь архитектурные объекты исторического наследия во время путешествий в другие страны. Но пока над сценой зависло ожидание, есть возможность поэкспериментировать с ощущениями., Немецко-российские дни неигрового кино проходят в Калининграде в восьмой раз, тема этого года — «Художник и время»., Затянутось проявляется и в приветственной речи: на сцену поочерёдно выходят те, без кого кинофорум не состоялся бы, их послание звучит на двух языках: русском и немецком. Переводчик примечает, что при такой ситуации те, в чей адрес направлены слова багодарности или представления, получают овации дважды, чем вызывает улыбки на лицах. Несмотря на продолжительность и начинающие затекать части тела, многие сидят, не шолохнувшись, внимают речи и стараются не пропустить ни слова. Всё потому что от этих людей, что на сцене, исходит неподдельное переживание кинофорума, любовь и трепет к нему, которую они, может, и не стремятся передать каждому, присутствующему в зале, — потому как самодостаточны этим ощущением, но всё равно сеют вокруг себя. Что заставляет задуматься о действительной ценности немецко-российских дней неигрового кино и не воспринимать его как что-то мимолётное из череды событий., А главная ценность, которая неоднократно будет подчёркнута со цены, — не в развитии документального кино. Она — в укреплении отношений между людьми разных стран., Причём, не только между россиянами и немцами, — к участию приглашены представители Польши и Латвии., Для самого красивого момента вечера на сцену поднимается немецкий пианист и композитор Ульрике Хааге. Публика замрёт на месте ещё усиленней, чтобы не вносить в мелодию, возникающую из-под её пальцев, лишних звуков. Ульрике озвучит за инструментом фрагмент экспериментального фильма Михаила Кауфмана «Весной» (СССР, 1929 год), исполнит музыкальные импровизации и музыку к фильму «Seestück» (Германия, 2018 год), и это будет прекрасно., Программа ежегодного кинофорума документального кино основана на фильмах, снятых за последние несколько лет российскими и немецкими документалистами. В неё включены открытые дискуссии, семинары и лекции, вечеринка, мастер-классы и круглый стол. И, конечно, кинопремьеры, которые вы сможете бесплатно посетить до конца этой недели., Полную программу кинофорума смотрите здесь., Изображённые напитки являются безалкогольными