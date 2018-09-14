В кинотеатре на шоссе Энтузиастов показали, как «Страх съедает душу»

В кинотеатре «Факел» района Лефортово стартовала «Кинотерапия» — цикл показов и обсуждений фильмов, посвященных непростым человеческим отношениям и общественным проблемам. Об этом сообщили в администрации заведения. — Программу открыл показ картины Райнера Вернера Фассбиндера «Страх съедает душу», организованный при поддержке Гете-института в Москве. Это вольный ремейк романа Дугласа Серка «Все, что дозволено небесами», где рассказывается об отношениях молодого садовника и дамы средних лет, которые оказываются под угрозой из-за осуждения общественности. Фассбиндер взял за основу тот же сюжет, но придал ему холодности и усилил акценты, — рассказали в администрации. Напомним, кинотеатр «Факел» располагается по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 15/16. (ео)