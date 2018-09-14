Мировая премьера балета Кайдановского и опера «Война и мир»: музыкальный театр объявил планы на сезон

Лоран Илер. В Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко стартовал юбилейный, 100-й сезон. О том, что ждет зрителей и артистов, рассказали художественные руководители оперной и балетной трупп Александр Титель

«Фрау Шиндлер» и «Влюбленный дьявол»

Новый сезон открывается оперой «Война и мир» — показы пройдут 14, 15 и 16 сентября. Над постановкой работала внушительная команда — около 500 человек. Режиссер — Александр Титель, дирижер — Феликс Коробов . Спектакль вошел в программу фестиваля Сергея Прокофьева

«В ноябре выпустим оперу «Фрау Шиндлер», специально переведенную из большого формата в камерный композитором Томасом Морсом», — рассказал Александр Титель. Сюжет основан на истории жизни жены немецкого промышленника Оскара Шиндлера Эмили, которая помогла мужу спасти более тысячи евреев во время Второй мировой войны. На создание оперы Томаса Морса вдохновил фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера» (1994).

15 февраля покажут премьеру «Влюбленного дьявола» Александра Вустина. Над спектаклем Александр Титель будет работать совместно с дирижером Владимиром Юровским

В конце весны, 30 мая, планируют представить оперу «Отелло» Джузеппе Верди , которая станет первой работой режиссера Андрея Кончаловского с музыкальным театром. За дирижерский пульт встанет Феликс Коробов.

«Восковые крылья» и «Прогулка сумасшедшего»

Художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер рассказал, что в этом сезоне покажут «Лебединое озеро», а также восстановленный балет «Восковые крылья» Иржи Килиана . Он войдет в программу вечера одноактных балетов, премьера которого состоится в конце октября. Помимо «Восковых крыльев», зрители увидят «Кончерто барокко» Джорджа Баланчина и мировую премьеру балета Андрея Кайдановского , название которого пока держат в секрете.

В ноябре зрители увидят восстановленный балет Джона Ноймайера «Чайка» на музыку Чайковского, Скрябина, Шостаковича и Эвелин Гленни. В первый раз его показывали в 2007 году.

Театр продолжит проект «Точка пересечения», дающий шанс молодым хореографам поставить свой балет на легендарной сцене. В феврале — марте «Точка пересечения» пройдет в четвертый раз.

«Будет очень много работы. Я рад, что мы будем продолжать играть большие классические балеты», — добавил Лоран Илер.

Театру — 100 лет В этом году музыкальный театр празднует столетний юбилей. Генеральный директор Антон Гетьман рассказал о планах издания иллюстрированных хроник жизни театра за все время его существования. Также в течение юбилейного сезона пройдут тематические выставки. Плакаты для некоторых премьерных и возобновленных спектаклей этого сезона («Война и мир», «Чайка», «Фрау Шиндлер», «Влюбленный дьявол», «Отелло») создаст художник Игорь Гурович.

Столетие театра будут отмечать в декабре. На празднике покажут отрывки из лучших постановок.

Старожилы и новички

Во время сбора труппы не только обсуждали планы на сезон, но и поздравляли юбиляров. В их числе помощник режиссера Геннадий Труфанов, который проработал здесь уже 65 лет.