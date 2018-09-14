Ещё
В «Приют комедианта» вернули спектакль, который не заканчивается, пока в зале остаются зрители
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В «Приют комедианта» вернули спектакль, который не заканчивается, пока в зале остаются зрители 

Собака.ru 12 минут назад
Фото: Собака.ru
В петербургском театре «Приют комедианта» возобновляют показ спектакля Дмитрия Волкострелова «Любовная история». Экспериментальную постановку 2013 года убрали из репертуара, так как в свое время она вызвала скандал из-за своего финала — спектакль не заканчивается до тех пор. пока не уйдет последний зритель. У «Любовной истории» есть своеобразный рекорд — повторение финальной сцены 188 раз.
Режиссером «Любовной истории» является лауреат «Прорыва» и «Золотой Маски» Дмитрий Волкострелов. Как гласит сайт театра, эта постановка-вызов, которая разрушает традиционные представления о театре: помимо необычной концовки в ней нет привычных диалогов и действий. Молодой режиссер предлагает посмотреть на отношения между мужчиной и женщиной и на вопросы равноправия полов глазами Хайнера Мюллера, одного из крупнейших немецких драматургов и писателей ХХ века, который был учеником Бертольта Брехта, выступавшего против театральной рутины. Ближайший спектакль состоится 1 октября. Приобрести билеты можно здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака.ru: последние новости
В «Красном Факеле» устроят «Беспринцыпные чтения» В «Планетарии № 1» откроется выставка арт-группы Doping Pong, посвященная космосу Уикенд в Петербурге с 13 по 16 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главный спойлер финала «Игры престолов»3
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Что стало с ведущим «Моей семьи»18
Тест: угадайте фильм по спойлеру
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х8
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение