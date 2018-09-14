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Театр из Владикавказа приехал в Курск
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Театр из Владикавказа приехал в Курск 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Четыре спектакля представлено зрителям Курска — «Лес», «Кин IV», «Зануда». Не забыли и про юных зрителей, которые посмотрят спектакль «Золотой Цыплёнок».
В постановке «Лес» болгарского режиссёра Богдан Петканина фигурируют яркие, запоминающиеся типажи, созданные драматургом-классиком Александром Островским, а ироничные диалоги с изрядной долей юмора приглушают грустные моменты. «Лес» — это и о том, как немолодая дама выходит замуж за молодого человека, и об обмане одного дельца другим, и о двух влюблённых сердцах, которые разделяют обстоятельства. Комедию «Лес» куряне увидят 20 сентября в 18:30. Фото: http://teatr15.ru/show/793/ Спектакль «Кин IV», поставленный режиссёром Б. Каргиновой по пьесе Григория Горина, поднимает вечную тему соприкосновения творческого человека с властью. Главный персонаж пьесы — английский трагик, актёр Эдмунд Кин, который волей судьбы оказывается забытым и нищим. Кин обожаем королём Георгом IV, который, однако, велит ему оставить сцену. Что случилось дальше — зрители узнают в спектакле: несмотря на весь драматизм происходящего, он создан с юмором. Начало сеансов: 15 сентября в 18:00, 18 сентября в 18:30.
Фото: http://teatr15.ru/show/876/
Куряне также приглашаются на комедию «Зануда». Её поставил Богдан Петканин. На сцене создана лёгкая, весёлая, искромётная атмосфера комедии положений, в которой герои очень близки к нашему времени. Два главных действующих лица противоположны друг другу: кровожадный киллер Жан и неудачный фотограф Пиньон. Начало показов: 16 сентября в 18:00, 19 сентября в 18:30. http://teatr15.ru/show/905/
Юные зрители Курска посмотрят спектакль «Золотой Цыплёнок», поставленный заслуженным деятелем искусств РСО — Алания Валерием Поповым. В этой сказочной постановке Лиса и Волк, желая разбогатеть, крадут у Бабы и Деда волшебное золотое яичко, снесённое курочкой Рябой. Они надеются, что вылупится курочка, которая будет нести золотые яйца. Но из золотого яичка на свет появляется Петушок, нарушив все планы, и Волк становится его отцом…
Показы пройдут 15, 16, 18, 19 и 20 сентября в 12:00.
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