На открытии «Послания к человеку» в Петербурге прозвучат песни группы «Кино» в симфоническом исполнении

На открытии фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге в субботу, 15 сентября, прозвучат песни группы «Кино» в симфоническом исполнении. Об этом сообщают «Известия». Церемония состоится на Дворцовой площади. Выступит Большой симфонический оркестр при участии гитариста «Кино» Юрия Каспаряна . Видеоряд для концерта разработал сын музыканта Виктора Цоя — Александр. «Фестиваль образовался из документальных программ Московского международного кинофестиваля, а потому сохраняет особую преемственность с документальным кино», — напомнил арт-директор фестиваля Андрей Плахов Победителей объявят 22 сентября. Ранее Newinform сообщало, что запланированы конкурсные показы, спецпрограммы и спецпоказы, выставки, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы.