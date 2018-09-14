Александринка поставила «Сирано де Бержерака» по подстрочному переводу пьесы Ростана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Александринский театр показал в пятницу премьеру спектакля «Сирано де Бержерак», где герои пьесы Эдмона Ростана говорят не стихами, а прозой. На такой эксперимент пошел главный режиссер театра Николай Рощин , осуществивший постановку по подстрочному переводу произведения.

Этой премьерой на Основной сцене открылся XII Международный театральный фестиваль «Александринский». Новую постановку предварила просветительская программа — лекции Дмитрия Быкова «Сирано и Чацкий: две русские драмы» и Евгении Тропп «Русская судьба пьесы Ростана „Сирано де Бержерак“.

»Мы хотим рассказать о Сирано де Бержераке современным языком, показать, возможен ли Сирано де Бержерак в наше время, что и как бы он делал, если бы жил сейчас? Такой идеальный оппозиционер, который против всех, один против всего мира", — рассказал Николай Рощин на пресс-конференции, предшествовавшей премьере.

По его словам, ради этой постановочной идеи ему пришлось отказаться от стихотворных переводов и сделать технический подстрочный перевод. «Конечно, сюжет, тема, характеристики героев сохранены, но стиль, манера, интонация совершенно другая — у Ростана она гораздо грубее. Но даже этот текст мы не могли сделать органичным для нашего времени. Мы пытались сохранить какой-то стиль и уровень, масштаб языка. Но было важно, чтобы все это органично звучало в наше время», — пояснил режиссер.

Ему пришлось также отказаться от некоторых сцен. Например, «от культа еды». Нет в спектакле и эпизодов признания в любви под балконом и дуэли. По мнению постановщика, «в современном контексте это звучит совсем фальшиво». Для него было важно «перевести спектакль из какой-то героической бравады, героической комедии в сегодняшнюю психологическую драму».

Сирано вышел на сцену со своим традиционно большим носом. «Но это, как отметил режиссер, не просто нос: он обыгрывается и ломает структуру спектакля. И от этого нос еще важнее в нашем решении».

Завершая представление спектакля, Николай Рощин, выступивший и как сценограф, резюмировал: «Герой стал сложнее. Может, он стал менее ярким, чем у Ростана, но он стал ближе к нашему пониманию».

В роли Сирано выступил постоянный соавтор Рощина, автор музыки к новому спектаклю — Иван Волков . Это первая его актерская работа на старейшей сцене.

Ростан — в летописи Александринки

Пьеса «Сирано де Бержерак» неоднократно ставилась на подмостках Александринского и неизменно звучала в стихотворном переводе. История ее последних постановок советского периода связана с именем народного артиста СССР Игоря Горбачева , который руководил театром с 1975 по 1991 год. В 1987 году по случаю своего 60-летия Горбачев сам поставил этот спектакль и сыграл в нем главного героя.

Фестиваль «Александринский», открывшийся столь необычным прочтением французской классики, продлится до 30 сентября и будет проходить в основном на Новой сцене, которая отмечает в нынешнем сезоне свое пятилетие и представит на празднике новаторские работы молодых коллективов.