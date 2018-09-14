Ещё
Александринка поставила «Сирано де Бержерака» по подстрочному переводу пьесы Ростана
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

Александринка поставила «Сирано де Бержерака» по подстрочному переводу пьесы Ростана 

ТАСС 33 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Александринский театр показал в пятницу премьеру спектакля «Сирано де Бержерак», где герои пьесы Эдмона Ростана говорят не стихами, а прозой. На такой эксперимент пошел главный режиссер театра Николай Рощин, осуществивший постановку по подстрочному переводу произведения.
Этой премьерой на Основной сцене открылся XII Международный театральный фестиваль «Александринский». Новую постановку предварила просветительская программа — лекции Дмитрия Быкова «Сирано и Чацкий: две русские драмы» и Евгении Тропп «Русская судьба пьесы Ростана „Сирано де Бержерак“.
»Мы хотим рассказать о Сирано де Бержераке современным языком, показать, возможен ли Сирано де Бержерак в наше время, что и как бы он делал, если бы жил сейчас? Такой идеальный оппозиционер, который против всех, один против всего мира", — рассказал Николай Рощин на пресс-конференции, предшествовавшей премьере.
По его словам, ради этой постановочной идеи ему пришлось отказаться от стихотворных переводов и сделать технический подстрочный перевод. «Конечно, сюжет, тема, характеристики героев сохранены, но стиль, манера, интонация совершенно другая — у Ростана она гораздо грубее. Но даже этот текст мы не могли сделать органичным для нашего времени. Мы пытались сохранить какой-то стиль и уровень, масштаб языка. Но было важно, чтобы все это органично звучало в наше время», — пояснил режиссер.
Ему пришлось также отказаться от некоторых сцен. Например, «от культа еды». Нет в спектакле и эпизодов признания в любви под балконом и дуэли. По мнению постановщика, «в современном контексте это звучит совсем фальшиво». Для него было важно «перевести спектакль из какой-то героической бравады, героической комедии в сегодняшнюю психологическую драму».
Сирано вышел на сцену со своим традиционно большим носом. «Но это, как отметил режиссер, не просто нос: он обыгрывается и ломает структуру спектакля. И от этого нос еще важнее в нашем решении».
Завершая представление спектакля, Николай Рощин, выступивший и как сценограф, резюмировал: «Герой стал сложнее. Может, он стал менее ярким, чем у Ростана, но он стал ближе к нашему пониманию».
В роли Сирано выступил постоянный соавтор Рощина, автор музыки к новому спектаклю — Иван Волков. Это первая его актерская работа на старейшей сцене.
Ростан — в летописи Александринки
Пьеса «Сирано де Бержерак» неоднократно ставилась на подмостках Александринского и неизменно звучала в стихотворном переводе. История ее последних постановок советского периода связана с именем народного артиста СССР Игоря Горбачева, который руководил театром с 1975 по 1991 год. В 1987 году по случаю своего 60-летия Горбачев сам поставил этот спектакль и сыграл в нем главного героя.
Фестиваль «Александринский», открывшийся столь необычным прочтением французской классики, продлится до 30 сентября и будет проходить в основном на Новой сцене, которая отмечает в нынешнем сезоне свое пятилетие и представит на празднике новаторские работы молодых коллективов.
ТАСС: последние новости
Петербургский театр марионеток им. Деммени отметит в новом сезоне свое 100-летие Спектакль по повести Чингиза Айтматова открыл фестиваль "Золотая маска" в Ульяновске Депутат британского парламента от Солсбери не поверил заявлениям Петрова и Боширова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с ведущим «Моей семьи»20
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х9
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню5
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение