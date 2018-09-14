Большой балет возвращается в Кремлёвский Дворец

По уже сложившейся доброй традиции, Государственный Кремлёвский Дворец проведет Международный фестиваль балета.

В рамках Фестиваля зрители смогут увидеть лучшие спектакли театра «Кремлёвский балет» с участием мировых звёзд. В этом, 2018 году фестиваль пройдет уже в седьмой раз, в нём примут участие артисты из США, Германии, Франции, Норвегии, Венгрии, Нидерландов и России. Удачным дополнением фестивальной программы 2018 года станет премьера балета «Аленький цветочек» в постановке народного артиста России лауреат премии Москвы Андрей Петрова.

— Андрей Борисович, у вас грядет премьера «Аленького цветочка». Удивительно, что до вас к этому произведению Сергея Аксакова балетные постановщики практически и не обращались.

— Действительно, «Аленький цветочек» — классика, которая, как ни странно, не использовалась для балета. Хотя ее пробовали поставить еще до революции, но спектакль не пошел. Были еще и более поздние попытки, но тоже неудачные. А в прошлом году я поставил этот балет в Башкирии, состоялась его мировая премьера на проходящем там аксаковском фестивале. Премьера прошла с большим успехом, спектакль был показан раз двенадцать за сезон, и вот теперь мы решили его поставить в Кремле. Либретто — Владимира Купцова и вашего покорного слуги, который является еще и хореографом — постановщиком, сценография — Григория Белова , костюмы— Ольги Полянской. И этим балетом 22 сентября открывается ежегодный Международный фестиваль балета. В этом году он проходит уже в седьмой раз. Мы показываем две премьеры, а в те спектакли, которые идут у нас постоянно, приглашаем звезд мирового балета, которые в них станцуют. Закроется фестиваль второй премьерой — «Чипполино», который был показан в конце прошлого сезона. Эта сказка Джанни Родари у детей всегда пользуется большим успехом.

— Любопытно, почему ваш выбор пал именно на сказку Сергея Аксакова?

— Потому что в сюжете «Аленького цветочка» есть редкая для русских сказок романтическая история. Ее можно встретить и в преданиях разных народов — например, в той же «Красавице и Чудовище». Но именно у Аксакова, написанная на русский лад, она приобретает нравственный смысл и духовность. А в сюжетах других народов все основано на каких-то долгах отца дочерям и подарках. Вот и образ цветка — вовсе не очередная деталь сюжета. Наш цветок — не простой, он волшебный, дарит любовь людям, является символом верности в преодолении внешних отрицательных сил.

Мы старались максимально сохранить сказку, хотя в балете не все возможно — это другой язык, нежели литература. Но зато мы усилили присутствие злой колдуньи, которая упоминается мельком. Мы сделали полноценный персонаж. Балет подходит зрителям любых возрастов. Он напомнит взрослым, что за любовь тоже надо бороться.

— И у вас он, конечно, решен в классическом ключе?

— А наш театр вообще опирается на классический балет, от чего многие театры сейчас пытаются уйти, прежде всего, по незнанию классической хореографии: очень мало осталось профессионалов, которые могут в этом жанре работать. Конечно, балет не стоит на месте, он вбирает в себя много элементов сопутствующих искусств — гимнастики, бытовых и народных танцев, модерна. У нас тоже есть три сферы. Отрицательные герои представлены классическим модерном. Положительные представлены лирическим классическим «языком». И есть также много персонажей, которые представлены народными танцами, потому что наши герои попадают на восточный базар. Естественно, есть и русский танец, и национальные стилизованные. Это яркое и красочное зрелище.

— А кто из звезд мирового балета станцует в других фестивальных спектаклях?

— 23 сентября будет показан романтический балет нашего театра «Эсмеральда» по сценарию Жюля Перро и роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», в котором станцует прима-балерина Баварского Государственного балета (Германия) Лаурретта Саммерскалес.