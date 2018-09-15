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Фото: как выглядят локации из «Мстителей: Война бесконечности» в реальной жизни
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Фото: как выглядят локации из «Мстителей: Война бесконечности» в реальной жизни 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Хотя действие «Мстителей: Война бесконечности» почти наполовину разворачивается в космосе, снимали блокбастер не только на фоне зеленого экрана — съемочная группа «Мстителей 3» успела поработать в Шотландии, Англии, даже на Филиппинах, и в ставшей уже привычной Атланте (американский штат Джорджия). Вот как всё это выглядело в реальной жизни:
Экшн-сцены с участием Алой Ведьмы и Вижна в начале фильма снимались в Эдинбурге (Шотландия) — в районе «Королевской Мили», череды улиц рядом с церковью Св. Джайлса.
На железнодорожной станции Уэйверли в Эдинбурге развернули зеленый экран, и именно там совершал свой триумфальный камбэк бородатый Стив Роджерс.
Выглядело это вот так:
Также съемки проходили на улице Кокберн, неподалеку от здания муниципалитета. Там, например, снимали сцену, в которой Вижн и Ванда наблюдают за атакой на Нью-Йорк и узнают, что Тони Старк пропал.
Несуществующий паб Cormorant & Tun снимали в деревушке Сейнт Эббс (говорят, что владельцам лодок платили по 500 фунтов стерлингов в день, чтобы они убрали свои суденышки куда-нибудь в другое место на время съемок).
Знаменитый шотландский замок Инвернесс — там снимали несколько панорамных сцен из «Мстителей»
После Шотландии съемочная группа отправилась в соседнюю Англию, где съемки проходили на территории не менее знаменитого Даремского собора — когда-то он послужил студии Warner Bros. для съемок сцен из «Гарри Поттера» в Хогвартсе. Интересно, что залы Даремского собора мы, по слухам, увидим и в «Мстителях 4».
Сцены с прибытием на Землю подручных Таноса и первым сражением с ними Тони Старка и Доктора Стрэнджа снимались в Атланте — улицы этого города уже давно «заменяют» при съемках улицы настоящего Нью-Йорка.
Сцена в самом начале «Мстителей: Война бесконечности», когда Тони Старк и Пеппер Поттс находятся в парке, была снята также в Атланте — в парке Пьедмонт.
Финальные сцены общего масштабного сражения снимали на территории фермерского хозяйства Bouckaert Farms во все том же штате Джорджия — самое что ни на есть обычное поле огородили зеленым экраном, на котором затем «дорисовали» недостающие элементы пейзажа Ваканды. Интересно, что на тех же самых полях снимали и «Черную Пантеру».
Массовка и звезды на фоне зеленого (на практике синего) экрана:
Сцену, в которой Питер Паркер видит из окна школьного автобуса прибытие на Землю подручных Таноса, снимали в нью-йоркском районе Куинс, в районе станции метро Куинс-Плаза. Мост, по которому едет школьный автобус в этой сцене — это знаменитый мост Куинсборо.
Самая последняя сцена фильма, в которой Танос отдыхает от праведных трудов (а Мстители за кадром рассыпаются в прах), была снята во вполне реальной существующей локации (хотя красива она настолько, что похожа, скорее, на нарисованную):
Это — рисовые террасы Банауэ на склонах филиппинских Кордильер, расположены они на севере острова Лусон. Вот так место выглядит в реальности:
Вормир, куда Танос отправляется на поиски Камня души — это на самом деле песчаные дюны и лагуны национального парка Ленсойс-Мараньенсис в Бразилии.
Вот так Вормир показали в фильме:
А вот так все выглядит на самом деле:
Олеся Шишкина
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