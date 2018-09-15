Александр Калягин стал лауреатом премии имени Гоголя в Италии

Пьесу «Ревизор. Версия» московского театра Et Cetera, который работает под руководством Калягина, поставил народный артист СССР Роберт Стуруа к 75-летнему юбилею Калягина. В пятницу «Ревизор», в котором артист сыграл роль Хлестакова, открыл сезон главного драматического театра итальянской столицы «Арджентина».

"Я должен относиться, как любой нормальный человек к наградам легче, чем они есть. Она действительно тяжелая. И я принимаю ее с лёгкостью, которая позволяет видеть другие высоты, другие монбланы… Я действительно счастлив, что получаю премию Гоголя в этом Вечном городе", — заявил Калягин, получая премию.

Спектакль идет с огромным успехом в Москве и был принят с восторгом зрителями в Петербурге и Тбилиси, куда Et Cetera приезжал с гастролями. В Рим «Ревизор» «нагрянул» в рамках международного культурного фестиваля «Русские сезоны». Калягин создал образ пожилого Хлестакова: одинокого, прикованного к инвалидному креслу и мучимого капризами и тенью надвигающегося старческого слабоумия.

"У нашей премии есть большой пробег, большая судьба, и сегодняшний выдающийся лауреат, великий русский актёр Александр Калягин является 41-м ее лауреатом, Премия вручена «за выдающийся вклад за развитие театрального, телевизионного и кинематографического искусства, за создание блестящей галереи гоголевских персонажей, от Чичикова до Хлестакова, которые стали историей мирового театра», — рассказала РИА Новости перед спектаклем создательница премии, хранительница квартиры русского классика в Риме Наталья Солодилина.

"Для нас большая честь принять эту труппу и дать возможность поставить на сцене эту постановку пьесы Гоголя, потому что в ее лице мы видим часть великой режиссёрской и актерской русской традиции. Этот спектакль идеально подходит нашему театру также потому, что в 90-е годы его сцена принимала постановку «Незаконченной пьесы для механического пианино», режиссёром которой стал Никита Михалков , а главную роль исполнил Марчелло Мастроянни ", — заявил в беседе с корреспондентом агентства директор театра Антонио Кальби.

Александр Калягин родился в 1942 году. Окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и стал актером Театра драмы и комедии на Таганке. С 1967 года работал в Театре имени М. Н. Ермоловой, с 1970 — в «Современнике», в 1971 году вслед за Олегом Ефремовым перешел во МХАТ имени М. Горького. В 1993 году Калягин стал художественным руководителем созданного им Московского театра Et Cetera.

Снимался в фильмах «Николай Бауман», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Актер и режиссер Калягин был дважды удостоен Государственной премии СССР (1981, 1983), Государственной премии РСФСР имени Станиславского (1978). Он был награжден орденами Знак почета (1985), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2002), III степени (2007), орденом Почета (2012).